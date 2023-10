Non c’è solo il long Covid: adesso spunta anche il “long raffreddore”

Firenze, 9 ottobre 2023 – Non esiste solo il long Covid, uno studio della Queen Mary University di Londra, pubblicato sulla rivista EClinicalMedicine edita da The Lancet svela che si possono manifestare sintomi a lungo termine - o long-raffreddore - anche dopo infezioni respiratorie acute che risultano negative al test Covid. Tra i sintomi più comuni del “long-raffreddore” vi sono tosse, mal di stomaco e diarrea a distanza di oltre 4 settimane dall'infezione iniziale.

I risultati suggeriscono che potrebbero esserci impatti a lungo termine, attualmente non riconosciuti, sulla salute a seguito di infezioni respiratorie acute non Covid, come raffreddori, influenza o polmonite. La ricerca ha confrontato la prevalenza dei sintomi a lungo termine dopo un episodio di Covid rispetto a un'altra infezione respiratoria acuta, analizzando i dati di 10.171 adulti.

Il tempo medio trascorso dall'infezione era diverso tra i due gruppi: i guariti dal covid segnalavano i loro sintomi in media 44 settimane dopo l'infezione, mentre le persone con infezioni non Covid segnalavano i loro sintomi in media 11 settimane dopo l'infezione.

"Abbiamo indagato 16 sintomi diversi segnalati nel long Covid - spiega all'Ansa l'autrice Giulia Vivaldi: tosse eccessiva, disturbi del sonno, di memoria, difficoltà di concentrazione, dolore muscolare o articolare, disturbi di gusto o olfatto, diarrea, dolore addominale, cambiamenti nella voce, perdita di capelli, battito cardiaco accelerato insolito, svenimenti o vertigini, sudorazione insolita, mancanza di respiro, ansia o depressione e affaticamento. Le persone con infezione precedente da SARS-CoV-2 o precedenti infezioni respiratorie acute non Covid erano entrambe più a rischio di segnalare sintomi rispetto alle persone senza infezioni segnalate. Mentre i guariti dal Covid erano più propensi a segnalare tutti i sintomi esaminati - continua - quelle con infezioni non Covid segnalavano quasi tutti i sintomi, ad eccezione dei problemi di gusto o olfatto e perdita di capelli. I sintomi più comuni riscontrati sono tosse eccessiva e problemi gastrointestinali come diarrea e dolori addominali”.

“Per ora - conclude - non abbiamo prove che questi 'lunghi raffreddori’ abbiano gravità e durata simili al long Covid”.

"Il raffreddore che sta mettendo Ko in questi giorni molti italiani è quasi peggio del Covid dei giorni nostri. Ed è anche 'long'. Bentornati nella normalità dei virus", dice invece Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.