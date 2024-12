Arezzo, 6 dicembre 2024 – Nido comunale Villa Sitorni: nuovi spazi per bambini da 3 a 12 mesi. Su Sitorni una progettualità ampia che va oltre il nuovo servizio.

Tanti e Casi: "Temporanea delocalizzazione a San Domenico per interventi più strutturali. Stesso servizio per le famiglie"

Delocalizzazione a San Domenico, ex asilo aziendale, della sezione lattanti dell’asilo nido comunale “Villa Sitorni”. La decisione, che ha avuto il via libera della Regione Toscana, è stata presa dall’Amministrazione a seguito delle varie sollecitazioni che sia dalla maggioranza che dall’opposizione sono pervenute circa la possibilità concreta di realizzare, proprio sull’immobile che ospita la scuola di Sitorni, un intervento più consistente rispetto ai lavori previsti per la realizzazione dei 12 nuovi posti riservati alla fascia 3-12 mesi. Una valutazione che, assicurata l’alternativa alle stesse condizioni di servizio negli spazi di piazza San Domenico individuati come sezione staccata di Sitorni, ha portato a disporre un ampliamento dell’intervento di ristrutturazione che avrà come risultato quello di raddoppiare, portando quindi da 12 a 24, i posti disponibili, assicurando così un ulteriore incremento che favorirà in maniera determinante l’obiettivo delle liste d’attesa zero. Nessun cambiamento quindi, se non quello della delocalizzazione, per le famiglie accreditate alle quali sarà riconosciuto anche il permesso ZTL necessario per raggiungere la nuova sede temporanea.

“Abbiamo incontrato questo pomeriggio le famiglie interessate per spiegare nel dettaglio sia le motivazioni che hanno portato all’individuazione della nuova temporanea sede sia le sue caratteristiche, che rispondono pienamente a quanto essenziale per le strutture educative destinate ad accogliere i più piccoli - hanno dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi. – Piena disponibilità da parte dei genitori, consapevoli di una scelta fatta dall’Amministrazione per migliorare un servizio fondamentale a vantaggio di tutta la comunità”.