Ngd project, due aretini scrivono la storia della techno

Arezzo, 3 giugno 2024 – Michael Gadani e Alberto Tavanti, 33 e 35 anni sono le menti creative aretine dietro il progetto artistico “NGD Project”, che da quasi 15 anni, dal loro studio a Cesa, non hanno mai smesso di animare le consolle di mezzo Mondo e di portare a casa un successo discografico dopo l’altro.

Djs e produttori di musica elettronica, sono partiti dai più piccoli bar e locali della nostra Provincia, fino ad arrivare ad esibirsi a 12 mila km da casa, in alcuni dei top 100 Clubs del Mondo (Play House – China), vengono supportati costantemente da Top Dj come David Guetta, Hardwell e Martin Garrix per citarne alcuni; nei migliori festival del pianeta come Tomorrowland, Ultra ed EDC… hanno deciso di fare qualcosa di più e andare oltre.

Mesi fa, in studio, è nata l’idea di creare una raccolta di samples vocali, per la produzione di musica Techno e Big Room Techno; una colossale libreria di riferimento, che può utilizzare ogni producer per la realizzazione delle proprie tracce. Durante l’ADE ad Amsterdam nel 2023, il più importante evento di networking annuale dedicato alla musica dance ed elettronica, hanno presentato l’idea a Revealed Recordings, etichetta discografica di Hardwell, ottenendo un'accoglienza entusiastica. Il progetto è stato messo subito sotto contratto e ha portato all’inclusione degli NGD Project, nella prestigiosa élite “Revealed Artists Series”, un grandissimo colpo per i due aretini.

Attualmente, la loro libreria di samples è disponibile su tutti i principali portali di librerie sonore del mondo, riscuotendo un successo straordinario. Il pack ha ottenuto il plauso di tantissimi artisti ed addetti a lavori, e l'etichetta Revealed Recordings ha contribuito a consolidare la posizione degli NGD Project nel panorama musicale internazionale.

Questo successo non solo sottolinea il talento di Gadani e Tavanti, ma anche la forza creativa della nostra città, Arezzo. La loro storia, fatta di gavetta e tenacia, è un testamento al fatto che il riconoscimento globale può nascere anche da contesti locali, dimostrando, ancora una volta, che la creatività aretina è apprezzata e stimata in tutto il mondo. Gli NGD Project hanno scritto una nuova pagina nella storia della musica elettronica, posizionando Arezzo sulle mappe globali della cultura Techno.