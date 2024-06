Nello Salza omaggia Morricone. Il musicista del cinema in concerto

FOLLONICA (Grosseto)

"La tromba del cinema. Omaggio a Ennio Morricone". Si chiude oggi con il concerto di Nello Salza e dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" la rassegna “La Voce di ogni strumento“ organizzata da Agimus Grosseto sotto la direzione artistica di Gloria Mazzi. Un concerto che coincide con la "Festa europea della Musica" e che sarà ospitato (inizio alle 20.30) nel giardino del Palazzo granducale di Follonica, sede del reparto carabinieri Biodiversità.

Nello Salza, definito dalla critica "La tromba del cinema" per la sua importante attività di solista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale, rende omaggio alle più affascinanti e indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale. La tromba di Salza e l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto", quindi stasera proporranno al pubblico un repertorio unico con tanto di aneddoti, notizie e curiosità raccontate dallo stesso Salza. Questo concerto è stato eseguito nei più importanti teatri nazionali e internazionali e in location quali la Città del Vaticano e l’Auditorium di Roma, a Bangkok, in Cina, negli Stati Uniti. Nello Salza ha interpretato oltre 400 colonne sonore come prima tromba solista, 250 delle quali scritte da Ennio Morricone, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1984. Nel 1997 ha inciso con Nicola Piovani la colonna sonora del film "La vita è bella" di Roberto Benigni, premiata con l’Oscar nel 1999.

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" è nata nel 1994 e si è esibita in molte località con ampi consensi.