Nella prima seduta del consiglio comunale di Poppi eletto il Presidente del Consiglio Simone Guadagnoli

Arezzo, 22 giugno 2024 – Nella prima seduta del consiglio comunale di Poppi, che si è tenuta venerdì 21 giugno alle ore 21 in modalità mista ovvero in presenza presso il Castello di Poppi e online, è stato eletto il Presidente del Consiglio Simone Guadagnoli.

Daniele Ghelli è stato invece nominato Capogruppo della Lista Civica che ha portato Lorenzoni a vincere le ultime elezioni.

Il Sindaco Federico Lorenzoni commenta: “Sia Simone che Daniele sono persone che ammiro molto e stimo. Oltre ad aver dimostrato di essere molto corrette, affidabili, di essere socialmente impegnate così come professionalmente competenti, hanno profondi valori etici. L’uno potrà essere un grande elemento di garanzia per i lavori democratici del Consiglio, lo ritengo la persona ideale per questo ruolo strategico; l’altro parimenti saprà portare avanti con entusiasmo ma anche perizia e serietà, il prezioso progetto della nostra Lista Civica nel futuro. Credo in queste persone, in questi uomini e nelle loro capacità e sono certo che, su entrambi i fronti, il loro impegno sarà massimo. Ringrazio tutto il Consiglio e auguro a tutti un buon lavoro insieme per il bene della nostra comunità”.

Simone Guadagnoli 51 anni, laureato in Economia e Commercio, è un Consulente Finanziario molto conosciuto a Poppi e nella vallata del Casentino grazie al suo lavoro. Quando decise di accettare l’invito di Lorenzoni e del gruppo, fu spinto dal suo amore per il suo paese e per riportare al centro le piccole frazioni di cui è composto il vasto territorio montano di Poppi oltre che far crescere lo stesso dal punto di vista commerciale e turistico.

Simone Guadagnoli nuovo Presidente del Consiglio commenta così la sua elezione da parte del parlamentino locale: “La scelta sulla carica di Presidente del Consiglio Comunale è stata raggiunta grazie al voto di tutti i Consiglieri di maggioranza eletti, che ringrazio di avermi scelto per ricoprire questo prestigioso ruolo istituzionale e di garanzia. Sono molto orgoglioso e grato di poter assumere questa carica. Mi impegnerò ad assicurare un’adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e essere una figura di massima garanzia ed equilibrio nello svolgimento delle attività del Consiglio”.

Daniele Ghelli, 49 anni, è un noto imprenditore di Poppi che è sempre stato molto impegnato nella crescita della comunità.

Daniele Ghelli come Capogruppo commenta: “Un ruolo all’interno del quale si deve avere una visione unitaria. Stare all’interno di quella è l’operatività del comune e nel contempo avere un ruolo di mediazione nelle varie problematiche e nell’interesse del comune. Questo ruolo mi permette di poter rappresentare a tutti quanti quello che accade e dare un’immediata risposta. Quindi un collegamento immediato con la popolazione stessa anche considerando il mio lavoro e la mia centralità, diciamo, a livello logistico e di vita comunitaria”.

Prima dell’inizio dei lavori del Consiglio e del giuramento sulla Costituzione italiana, Federico Lorenzoni ha dato la parola a Carlo Toni il quale ha ringraziato, davanti a una Sala delle Feste gremita, tutti i cittadini, ha salutato i nuovi amministratori e ha parlato della prima seduta del nuovo consiglio come di una “festa della democrazia”. Ha poi ribadito la sua disponibilità a lavorare in armonia e correttezza dentro il Consiglio e come opposizione per poi concludere ringraziando la moglie per averlo “supportato e sopp