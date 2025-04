Operazione anti-’ndrangheta, perquisizioni a Prato e Terni

Prato, 8 aprile 2025 - Maxi operazione della guardia di finanza contro la criminalità organizzata: all’alba di oggi, i finanzieri dei comandi provinciali di Vibo Valentia e Catanzaro, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro nei confronti di 10 persone indagate per associazione mafiosa a matrice 'ndranghetista, estorsione aggravata, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e trasferimento fraudolento di valori.

Sette degli indagati sono finiti in carcere, mentre altri tre si trovano ai domiciliari. Oltre ai provvedimenti restrittivi, sono state disposte perquisizioni a tappeto, che hanno interessato non solo la Calabria ma anche altre regioni italiane. In particolare, le attività investigative hanno toccato anche la Toscana, con perquisizioni a Prato, dove risiederebbero alcuni soggetti collegati all’inchiesta.

Le altre città coinvolte sono Terni, Napoli (quartiere Secondigliano), Lamezia Terme, Vibo Valentia, Tropea, Spilinga, Ricadi e Zaccanopoli. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai tentacoli della 'ndrangheta su scala nazionale.