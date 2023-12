Esodo di Natale, incidente in A1. La situazione sulle strade in tempo reale

Firenze, 24 dicembre 2023 – Traffico sulle autostrade per l’esodo delle festività natalizie anche in Toscana. Nel tratto dell’A1 in direzione Bologna questa mattina, 24 dicembre, si sono registrate lunghe code come anche tra Incisa e Reggello. All’alba di stamani si è verificato incidente tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Roma.

Sono milioni gli italiani in viaggio: 6,5 secondo le stime di Anas con un picco raggiunto ieri, 23 dicembre. E proprio da ieri e fino all'8 gennaio prossimo verranno rimossi 171 cantieri per facilitare lo scorrimento del traffico e per maggiore sicurezza. “Come per l' esodo estivo - ha spiegato l'ad di Anas, Aldo Isi – anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. Con il nostro lavoro vogliamo infatti assicurare a chi si mette in viaggio un esodo natalizio sereno con la raccomandazione di avere sempre un comportamento corretto alla guida”.

Domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre ci sarà la sospensione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22.

In questi giorni su tutto il territorio nazionale è prevista una crescita del traffico di circa il 20%. Di nuovo traffico intenso è previsto poi per sabato 30 dicembre con un + 20% e poi gradualmente fino a toccare punte del +25% di venerdì 5 gennaio, +30% di sabato 6 e + 50% di domenica 7.

