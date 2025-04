Nasce la delegazione del Casentino dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Arezzo, 2 aprile 2025 – Nasce la delegazione del Casentino dell’ANPS - Associazione Nazionale Polizia di Stato. La data fissata sul calendario è sabato 5 aprile quando prenderà il via l’esperienza nella vallata di un ente morale che, posto sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno, sarà impegnato nella promozione e diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle istituzioni e della solidarietà, operando in stretta sinergia con le forze dell’ordine al servizio del territorio e della comunità locale.

Il ritrovo è fissato per le 16.15 alla sala del cinema Italia di Soci dove, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, sarà prevista la consegna da parte del presidente nazionale Michele Paternoster del tricolore alle tre nuove delegazioni ANPS della provincia nate in Casentino, Valdarno e Valtiberina, seguita da un concerto dell’Orchestra di Fiati della stessa ANPS. Questo momento, aperto alla cittadinanza e realizzato grazie alla concessione gratuita del cinema da parte della signora Marinella Pieri, sarà poi seguito da un trasferimento in via Nazionale 3 per la visita, il taglio del nastro e la benedizione della nuova sede dell’ANPS casentinese che è una diretta emanazione della sede provinciale dell’ANPS “Sirio Donati” di Arezzo condotta dal presidente Mauro Pacifico e con sede presso la locale Questura. La giornata del 5 aprile rappresenterà anche l’occasione per presentare e condividere le attività previste per concretizzare gli obiettivi statutari di un’associazione che è nata per rafforzare i legami tra il personale in servizio e il personale in congedo della Polizia di Stato con l’obiettivo di custodirne il patrimonio storico, culturale e valoriale per trasmetterlo alle nuove generazioni e mantenere vivi i legami di reciproca solidarietà.

La delegazione dell’ANPS Casentino farà affidamento sulle competenze acquisite dai propri iscritti nel corso della loro attività lavorativa per diventare un punto di riferimento per cittadini e istituzioni, fornendo informazioni e ausilio su numerose tematiche quali la vigente normativa relativa al possesso e all’uso delle armi, le conseguenze e gli effetti delle violazioni del codice della strada, l’analisi e la valutazione di cause e ripercussioni di un sinistro stradale. Allo stesso tempo, il delegato Alessandro Pericoli, il segretario Maurizio Boldrini e gli altri associati saranno a disposizione per organizzare incontri volti a sensibilizzare e a informare su problematiche di stretta attualità soprattutto per i soggetti più fragili come le truffe agli anziani, i rischi del web e l’insicurezza percepita. Il personale dell’ANPS sarà impegnato anche nell’offrire alle strutture didattiche di ogni grado la possibilità di incontri inerenti all’educazione stradale per la sensibilizzazione e la formazione di utenti della strada sempre più responsabili. «La nascita della delegazione dell’ANPS Casentino - commenta il delegato Pericoli, - rappresenta un importante passo per una maggior coesione sociale e una promozione attiva della cultura della legalità».