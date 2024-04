Nasce il progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana”

Arezzo, 13 aprile 2024 – Nasce dall’intesa tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro il nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio. Il progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” prevede un sistema unico di comunicazione e promozione dedicato ai quattro comuni, con particolare riferimento al periodo rinascimentale e alla eccezionale fioritura di maestri e capolavori che lo hanno caratterizzato e che ancora oggi costituisce uno straordinario patrimonio identitario. L’idea progettuale è sostenuta dal critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Il progetto è promosso dai comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro, la produzione è a cura di Maggioli Cultura e Turismo.

Bartolomeo della Gatta, Piero della Francesca, Donatello e altri grandi maestri hanno lasciato opere capitali in un territorio delimitato tra la Valdichiana e la Valtiberina, per un itinerario di poco più di 40 km da percorrere in un contesto paesaggistico incantevole, arricchito da una straordinaria offerta enogastronomica. Una vera “mostra permanente e diffusa” di capolavori dell’arte, frutto della propensione a produrre bellezza e della capacità di conservarla di un intero territorio. Una ricca collezione di opere aperta al godimento di tutti, in un itinerario libero e personalizzabile dal visitatore in base alle proprie esigenze e attese, che si snoda tra chiese e musei, camminando per antiche strade e allungando lo sguardo verso paesaggi unici.

L’obiettivo del progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” è realizzare un sistema di comunicazione e promozione che, partendo dalle attrattive del territorio, motivi il visitatore a percorrerlo e a scoprirlo. Tenendo conto delle più aggiornate tendenze del mercato turistico a matrice culturale, il progetto prevede la creazione di un’immagine coordinata del materiale di comunicazione e di strumenti digitali con contenuti originali e in doppia lingua (italiano, inglese), in particolare: la realizzazione di un portale web dedicato all’intero circuito culturale che farà da vetrina digitale delle strutture e dei servizi offerti con approfondimenti, informazioni e aggiornamento continuo, la realizzazione di una campagna fotografica professionale dal tono emozionale, la realizzazione di un virtual tour aereo per l’intera area e di virtual tour dei siti che accolgono le opere d’arte. Il progetto sarà promosso attraverso una mirata campagna di promozione e advertising e un’attività di social media management.

Il progetto prevede anche la produzione di eventi significativi. Il primo appuntamento in programma è una lectio magistralis a cura del critico d’arte Vittorio Sgarbi, che si terrà il 26 aprile a Sansepolcro.

Il Sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli: «Quella di oggi è la riscoperta dei Rinascimento Italiano in quei centri così detti minori, che minori non sono, è la rivincita delle Città d'arte meno conosciute che però meritano di esserlo, senza presunzione o falsa modestia».

Il Sindaco di Citerna, Enea Paladino: «Il Rinascimento ha dato i natali a grandi artisti che hanno portato il loro lavoro e le loro opere proprio nei nostri territori, che oggi sono custodi di tesori preziosi che hanno fatto la storia del Rinascimento. Siamo felici di portare avanti questo progetto insieme, perché è un volano per il turismo che si muove nei nostri borghi».

Il Sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli: «Monterchi e Castiglion Fiorentino avevano già stipulato un protocollo d'intesa assieme, “Musei connessi”. Progetto che con oggi si allarga con “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” che racchiude promozione culturale rinascimentale, marketing territoriale e promozione su larga scala. Tutto questo per aggredire mercati sempre più ambiziosi».

Il Sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti: «Fare marketing territoriale del nostro patrimonio culturale diventa uno strumento strategico. Con questo protocollo d’intesa ci avviamo a creare un percorso turistico rivolto ai visitatori, ma è anche un percorso di crescita culturale per i nostri cittadini».

“Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” diventa quindi una vetrina di grande prestigio per i comuni di Sansepolcro, Monterchi, Castiglion Fiorentino, Cortona e Citerna e un'occasione di promozione turistica rivolta a visitatori e cultori dell’arte. Un patrimonio straordinario di arte e paesaggio che si fa laboratorio di prodotti rivolti ad ogni tipologia di pubblico, per un’esperienza personalizzata e memorabile.