Mugello in lutto per l’improvvisa scomparsa di Francesco Ferri

Francesco Ferri

Dicomano (Firenze), 24 marzo 2023 - Il Mugello in lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa di Francesco Ferri. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la morte del quarantenne, padre di tre figli. In particolare, lo piange Dicomano. Tutto il paese è sotto shock per una vita stroncata troppo presto. “La scomparsa improvvisa di Francesco lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Non ci sono parole che possano essere di conforto in questo momento. Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, in particolare a Martina, Tommaso, Alessandro e al piccolo Niccolò”, scrive il sindaco Stefano Passatore.

Francesco era molto attivo anche nel mondo sportivo per la sua militanza nella squadra del San Godenzo, che ha listato a lutta la propria pagina Facebook. “Non ci posso credere”, scrivono gli amici. “Ciao Francesco!!! Ragazzo fantastico!!! Mancherai tanto!!”, digita Maurizio. “Non potrò mai dirti addio. Perché sei sempre nei miei pensieri”, gli dedica una poesia la compagna.