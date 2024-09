Montevarchi, tante presenze nei cinque giorni di Festa del Perdono

Arezzo, 4 settembre 2024 – Tante presenze nei cinque giorni di Festa del Perdono a Montevarchi che hanno sfidato le temperature anomale per il periodo e la coda delle ferie di agosto. Un successo iniziato con qualche migliaio di giovani che lo scorso venerdì sera hanno animato la serata di “Strix Mulino on tour” in piazza XX settembre, passando per lo spettacolo di lunedì con il Summer Tour di Dj Luca Tonelli e Dj Busi, per giungere agli oltre1000 spettatori per il concerto in piazza Varchi di Stefano Sani, con la presentazione della sua autobiografia. Coinvolto anche l’ Ospedale Meyer di Firenze per il quale il cantante sceglie di devolvere i propri proventi derivanti dalla vendita dei libro. Una partecipazione importante, arrivata anche da fuori regione, che si è poi riversata in piazza C. Battisti, location inedita, per assistere al gran finale dello spettacolo pirotecnico musicale. L’intervento dell’Assessore Sandra Nocentini:.

“Vorrei principalmente ringraziare la comunità di Montevarchi, tutte le Associazioni, i volontari, i nostri uffici, per il grande lavoro portato avanti nell’organizzazione di un calendario ricco di eventi. Questo Perdono ha seguito l’intento della valorizzazione della nostra città con un’attenzione particolare anche ai più giovani. Tutti e tre gli spettacolo musicali, “Strix Mulino on tour”, “Summer Tour” e il concerto di Stefano Sani hanno avuto un successo di pubblico importante e mi preme evidenziare che artisti e performer sono tutti montevarchini che amano Montevarchi. Abbiamo accolto ieri sera con un caloroso abbraccio il ritorno di Stefano Sani, un artista maturo e sofisticato che ha tenuto uno spettacolo in piazza Varchi veramente di altissimo livello, accompagnato da eccellenti strumentisti. Un fiume di gente ha poi assistito allo spettacolo pirotecnico musicale in piazza Cesare Battisti. Un plauso particolare al concerto della nostra Banda Puccini che all’esordio ci ha emozionato con il programma presentato sulle colonne sonore dei migliori film. Tante presenze anche per tutte le quattro mostre allestite nel nostro centro storico, da Marino Parigi che si firmava “Marino da Montevarchi”, alla mostra sulle bicilette in Palazzo del Podestà, alle foto realizzate dai fotoamatori per il centenario di Villa Masini al Chiostro di Cennano, alle foto degli allievi del corso di fotografia al Museo Cassero per la scultura. Siamo anche soddisfatti per il riscontro avuto con l’Aperi-rock-ino, con il rocchino simbolo della nostra tradizione culinaria. Un successo anche la 42 edizione della gara podistica "Trofeo Siro Noferi" e una piazza stracolma per la tombola organizzata da AVIS, ma anche per tutti gli spettacoli di ginnastica e di danza in piazza XX settembre e per le attività promosse dalle società sportive in piazza della Repubblica che hanno colto l'interesse di tanti ragazzi come primo approccio allo sport. Dispiace tanto per i fatti accaduti con il Gioco del Pozzo, ma ci sarà un chiarimento e un confronto tra l’Amministrazione comunale e tutti i soggetti interessati”