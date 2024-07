Montevarchi, chiude il sottopasso di piazza Garibaldi

Arezzo, 31 luglio 2024 – L’Amministrazione comunale informa i cittadini che il sottopasso che collega piazza Garibaldi al quartiere Pestello sarà chiuso alla circolazione di veicoli e pedoni, dalle ore 8.00 di lunedì 5 agosto alle ore 15.00 di venerdì 9 agosto 2024, e comunque fino al termine delle operazioni. La chiusura si è resa necessaria per permettere alla ditta esecutrice dei lavori di effettuare la prova di carico propedeutica al collaudo strutturale del nuovo ponte, ma anche per procedere con le lavorazioni intradosso e la sistemazione di percorsi e parapetti, sia nel ponte che nella passarella. Queste operazione verranno svolte con l’utilizzo di macchine ed attrezzature che occuperanno anche le rampe del sottopasso. Le nuova “finestra” temporale di divieto di circolazione è stata stabilita considerando il basso traffico veicolare del periodo e cercando di arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza.

Si ricorda inoltre, come indicato nella ordinanza n. 160/2023, che la circolazione veicolare da e per “Pestello/Ginestra – Centro” dovrà seguire obbligatoriamente l’arteria di via della Sugherella e i pedoni dovranno utilizzare obbligatoriamente sottopassi e sovrappassi limitrofi.

Rimane invariata l’istituzione del doppio senso di circolazione, con senso unico alternato, nel tratto di via Pestello compreso tra via Pacinotti e piazzale Europa (adiacente il borro della Dogana), con diritto di precedenza per chi proviene da piazzale Europa. La viabilità consentita sarà preceduta da segnaletica stradale di riferimento Nelle aree interessate è istituito il limite di velocità a 30 km/h.