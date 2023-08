Montevarchi, al via la disinfestazione delle zanzare

Arezzo, 26 agosto 2023 – Si informano i cittadini che nella serata tra martedì 29 agosto e mercoledì 30 agosto verrà effettuato, da ditta specializzata incaricata dal Comune, un trattamento repellente biologico contro le zanzare nelle aree maggiormente interessate dalla Festa del Perdono dove è previsto l’afflusso di molte persone.

Per il trattamento saranno utilizzati prodotti non nocivi per la salute e l’ambiente come da deliberazione di Giunta Regionale n. 582/2022.

Le aree interessate dall’intervento sono le seguenti:

piazza Allende e zone limitrofe

piazza della Repubblica e zone limitrofe

piazza XX settembre (giardino dell’asilo nido La Coccinella)

I prodotti utilizzati non sono nocivi per le persone e gli animali domestici. Si invita, comunque, a non lasciare all’esterno della propria abitazione indumenti, alimenti e/o bevande ai soli fini di evitare sgradevoli odori.

L’Amministrazione ricorda, inoltre, che per garantire una migliore ed efficace lotta integrata contro la zanzara tigre e della zanzara comune, al fine di prevenire e controllare malattie trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, risulta indispensabile agire con la rimozione dei focolai larvali attraverso la collaborazione di tutta la cittadinanza.

Accanto ai servizi di disinfestazione effettuati sulle aree pubbliche è quindi importante che tutti i cittadini mettano in pratica alcune semplici azioni, come disposto dall'ordinanza sindacale n. 151/2022:

evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

impedire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante, anche temporanea;

provvedere alla chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta di contenitori o bidoni contenenti acqua;

evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;

provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;

svuotare i sottovasi e le fioriere lasciandoli asciugare almeno ogni 5 giorni;

pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;

svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio;

trattare l’acqua presente in tombini presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;

tenere sgombri i cortili da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

procedere al regolare sfalcio della vegetazione delle aree aperte poste in prossimità dei centri abitati, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.