Novità su WhatsApp, si potranno modificare i messaggi inviati

Firenze, 23 maggio 2023 – Novità in arrivo su WhatsApp. L’app di messaggistica ha annunciato che introdurrà una funzione per modificare i messaggi inviati. La notizia è stata an nunciata sui social dallo stesso Mark Zuckerberg. “Ora puoi modificare i tuoi messaggi WhatsApp fino a 15 minuti dopo che sono stati inviati!”, ha scritto sui social il presidente e amministratore delegato di Meta.

Come modificare messaggi su WhatsApp

La nuova funzione permetterà dunque di poter correggere – entro 15 minuti dall’invio del messaggio – ciò che si è scritto. Una novità molto utile per gli utenti più sbadati, ma non solo. Per modificare un messaggio basterà premere sul testo finché non apparirà una lista di azioni, tra cui quella del “modifica”. A quel punto il testo si riaprirà nuovamente per essere editato.

Il destinatario del messaggio vedrà che il messaggio è stato modificato: dovrebbe apparire una piccola scritta che segnala la modifica. Ma comunque non potrà leggere cosa è stato inviato nel messaggio originale.

L’opzione per modificare i messaggi su WhatsApp sarà possibile in Italia nel corso dei prossimi aggiornamenti della app.

Si tratta di una novità importante per l’app di messaggistica. Finora non si poteva correggere un messaggio, ma si poteva solamente eliminarlo. E inviarne uno nuovo.