Modifica alla viabilità per inizio dei lavori della ciclopista del Chianti a San Giovanni

ciclopista

Arezzo, 17 marzo 2023 – Modifica alla viabilità per inizio dei lavori della ciclopista del Chianti nel quartiere del Ponte alle Forche-Porcellino

Nella settimana del 27 marzo la viabilità del tratto di via Ponte alle Forche, compreso tra la rotatoria per la svolta verso Vacchereccia e Piazza Nasoni, subirà delle modifiche per per inizio dei lavori della ciclopista del Chianti nel quartiere del Ponte alle Forche-Porcellino

Partiranno nella settimana del 27 marzo i lavori di realizzazione della ciclopista del Chianti nel quartiere del Ponte alle Forche-Porcellino. La ciclopista del Chianti fa parte del sistema integrato della ciclopista dell’Arno e si articola nei comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. Nel suo complesso, nel territorio sangiovannese, l’intervento si estende lungo via Ponte alle Forche, dal Circolo Arci “Sauro Billi” fino alla ciclabile interna al Villaggio Minatori e prevede la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento con il centro cittadino, il rifacimento dei marciapiedi e l’asfaltatura del manto stradale, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali che saranno illuminati.

La prima parte dell’intervento, che inizierà nella settimana del 27 marzo, riguarda il tratto di via Ponte alle Forche compreso tra la rotatoria per la svolta verso Vacchereccia e Piazza Nasoni.

Le operazioni di allestimento cominceranno lunedì 20 marzo.

La viabilità subirà delle modifiche in modo particolare:

-verrà istituito un senso unico obbligatorio sul tratto di via Ponte alle Forche interessato dai lavori in direzione centro città. Il traffico veicolare proveniente dal senso opposto, in direzione di via del Porcellino/Cavriglia/Castelnuovo dei Sabbioni/Santa Barbara, verrà deviato su Via Gianni Rodari, Via Carlo Emilio Gadda fino all’intersezione con Piazza Nasoni.

-verrà spostata la pensilina della fermata autobus da via Ponte alle Forche (lato destro direzione Figline Valdarno) in piazza Nasoni.

Secondo il cronoprogramma indicato dalla ditta appaltatrice, questo primo tratto di lavori si completerà entro 3 mesi.