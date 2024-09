La pratese Matilde Gonfiantini e la Miss Toscana Ofelia Passaponti tra le 40 che si contenderanno Miss Italia

Numana 7 settembre 2024 – La prima scelta è stata fatta. Le aspiranti al titolo di Miss Italia 2024 da 220 sono passate a 40. Sono le ammesse all’Academy che nella prossima settimana vedrà impegnate in una scuola di talento queste ragazze tra le quali saranno scelte le quindici finaliste. Le magnifiche quindici il 22 settembre si contenderanno il titolo di bellezza più prestigioso in questa che è l’edizione numero 85 del concorso più longevo del nostro Paese. Nelle qualificate c’è una toscana, la ventiquattrenne Matilde Gonfiantini di Prato, che nel gruppo delle quaranta affiancherà la Miss Toscana eletta pochi giorni fa a Castelfiorentino, la 24enne Ofelia Passaponti di Siena. Ofelia era qualificata di diritto alla fase successiva come tutte le miss regionali. Per due toscane il sogno di Miss Italia continua mentre per le altre nove l’avventura si è conclusa anche se rimarrà nel loro ricordo in maniera indelebile.

Ecco i nomi delle venti ragazze ammesse oggi all’Academy

Elisa Armosini - Miss Social Sardegna

Arianna Ciamei - Miss Miluna Lazio

Beatrice Mazzoni - Miss Roma

Fabiana Mastrojanni - Miss San Valentino La Città degli Innamorati

Silvia Ghio - Miss Eleganza Piemonte e Valle D’Aosta

Jennifer Veratti - Miss Social Emilia Romagna

Sofia Lenti - Miss Sorriso Calabria

Noemi Fasiello - Miss Miluna Campania

Vittoria Morga - Miss Miluna Puglia

Caterina Vincenti - Miss Social Lombardia

Matilde Gonfiantini - Miss Eleganza Toscana

Irene Boschi - Miss Sorriso Marche

Beatrice Scintu - Miss Cinema Roma

Nicole Vioto - Miss Eleganza Veneto

Mariama Diop - Miss Framesi Lombardia

Denise Uguccioni - Miss Rocchetta Bellezza Liguria

Laura Romersi - Miss Eleganza Emilia Romagna

Ludovica Lenoci - Miss Eleganza Puglia

Vittoria Ciulla - Miss Miluna Sicilia

A queste va aggiunta Martina Anatriello, Miss Sport Givova Campania, che è stata la più votata dalle 220 partecipanti: la Miss delle Miss.

Le quaranta rimaste in gara a Miss Italia con la patron Patrizia Marigliani

Il gruppo delle 20 ragazze ammesse oggi, 7 settembre, all'Academy

Le già qualificate come Miss regionali erano invece:

Francesca Spinelli - Miss Piemonte

Chiara Frezza - Miss Valle D’Aosta

Sveva Lamberti - Miss Lombardia

Fabiana Trentin - Miss Trentino Alto Adige

Eleonora Paron - Miss Friuli Venezia Giulia

Giulia Caramel - Miss Veneto

Dorotea Carniglia - Miss Liguria

Linda Fabbri - Miss Emilia Romagna

Ofelia Passaponti - Miss Toscana

Nicole Caccavale - Miss Umbria

Vittoria Latini - Miss Marche

Ludovica Cretone - Miss Abruzzo

Soraya Galuppi - Miss Lazio

Nausica Marasca - Miss Molise

Angela De Filippo - Miss Campania

Deborah Capece - Miss Basilicata

Nicoletta Pentrelli - Miss Puglia

Anna Claudia Celi - Miss Calabria

Elena Dibattista - Miss Sicilia

Rebecca Cossu - Miss Sardegna.

Raggiante la pratese Matilde Gonfiantini che si è commossa quando è stato pronunciato il suo nome come ammessa alla fase successiva. “Una bellissima sorpresa. Naturalmente ci speravo ma ero consapevole che fosse molto difficile superare questa fase. E’ stato decisivo il talento e per me il fatto che ho presentato davanti alla giuria tecnica una sorta di monologo in cui ho raccontato la mia esperienza a Miss Toscana e a Miss Italia con la recitazione Le notizie di quello che ho fatto, i riferimenti ai miei familiari sono tutti veri”.

Matilde ha scelto di puntare sul monologo perché studia da tempo recitazione. Una performance in stile Chiara Francini che è molto piaciuta alla giuria tecnica e alla patron Patrizia Mirigliani. “Altre ragazze toscane meritavano di restare qui – sottolinea Matilde Gonfiantini – e sono dispiaciuta per la loro uscita. Ora io e Ofelia continueremo a dare il massimo”. Una delle prime ad abbracciare la ragazza pratese è stata proprio la Miss Toscana. “Anche per me – dice Ofelia Passaponti - ci dovevano essere più ragazze toscane. Eravamo un gruppo molto competitivo. Ci tuffiamo con grandi speranze in questa avventura dell’Academy”.