Miniconf corre per amore dei bambini del Meyer

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Lo scorso sabato 15 febbraio, 80 collaboratori e collaboratrici Miniconf hanno partecipato all’iniziativa Run for love, la corsa che celebra l’amore e la solidarietà promossa dalla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer.

L’azienda ha così partecipato con 40 coppie alla corsa di 9 chilometri, da percorrersi in due - 4,5km a testa-, con partenza dalle sede Miniconf e percorrendo parte della pista ciclo pedonale dell’Arno. Le coppie sono state formate tra colleghi e colleghe appartenenti a generazioni differenti: lo scambio intergenerazionale è infatti un aspetto che Miniconf sta promuovendo con più attività.

Le coppie si sono divertite a rendere unica la mattinata, indossando le magliette dell’iniziativa e correndo con la voglia di condividere un bel momento di solidarietà. Tra i runner c’era anche il Fondatore e Presidente di Miniconf Giovanni Basagni, che ha corso con una delle ragazze più giovani presenti in azienda.

L’azienda, aderendo a questa iniziativa, ha contribuito a sostenere il progetto Play Therapy, una cura speciale che cerca di restituire ai bambini e alle loro famiglie un po’ di serenità anche nel momento del ricovero. La Play Therapy porta al Meyer il gioco, la lettura, la musica, l’allegria dei clown e dei quattro zampe. Tante attività che aiutano i bambini a rimanere tali anche durante la malattia.

Un approccio che Miniconf sposa a pieno, tanto da averlo già supportato in occasione del recente Natale 2024.

Sara Bendinelli, ufficio comunicazione e marketing: “Prendere parte a questa iniziativa ha rappresentato per noi un’occasione in più per sostenere l’ospedale pediatrico della Toscana, una realtà con la quale abbiamo attiva da più di dieci anni una collaborazione”.

Serena Cocchetti, ufficio Risorse Umane: “Una bellissima iniziativa aziendale che ha riscosso grande successo con un’adesione generosa da parte di tanti nostri collaboratori e collaboratrici. Una bella opportunità per costruire relazioni più forti e scambi di idee, in un percorso cross generazionale in cui stiamo investendo molto. Grazie a tutto il team dei giovani che ci ha supportato per l’ideazione e la realizzazione dell’iniziativa”.