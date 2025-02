Le migliori birre artigianali del 2025 in Toscana, tutti i premi

Firenze, 18 febbraio 2025 – La Toscana non è solo terra di grandi vini, ma anche patria di birre artigianali d'eccellenza. Negli ultimi anni, il movimento brassicolo toscano ha visto una crescita esponenziale, con birrifici che uniscono tradizione e innovazione per creare prodotti unici e di alta qualità.

Non solo vino, la Toscana è patria di birre artigianali d'eccellenza (Foto archivio Ansa)

Toscana tra le eccellenze italiane

Anche se il titolo di miglior birrificio artigianale 2025 è andato al birrificio "50&50" di Varese, vincitore del concorso "Birra dell'Anno" organizzato da Unionbirrai, la Toscana si è comunque distinta nella competizione dell’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti con vari riconoscimenti ottenuti.

Il medagliere generale vede la Lombardia in testa con 12 ori e 29 premi complessivi, seguita dal Piemonte con 21 piazzamenti. Ancora, Lazio e Marche con 13, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna con 10, Veneto con 9, Abruzzo con 8, Toscana con 6, Umbria con 4. Tre podi per Sardegna, Friuli-Venezia Giulia; due per Puglia e Sicilia e, infine, uno per Calabria e Campania.

Migliori birre in Toscana, premi e categorie

Queste le categorie e i riconoscimenti vinti dai birrifici in Toscana nell’edizione Birra dell’Anno 2025.

- Birrificio Calibro22 - Big One ( Figline Valdarno - Firenze – Toscana) per la categoria “Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, d'ispirazione americana (American IPA)”.

- La Collina Trattoria & Birrificio Artigianale - Rye Stout ( Pescaglia - Lucca – Toscana) per la categoria “Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione americana (American Porter, American Stout)".

- Birrificio Calibro22 - Babbo Natale è Morto ( Figline Valdarno - Firenze – Toscana) per la categoria “Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, d'ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout)”.

- Birrificio del Forte - La Mancina ( Pietrasanta - Lucca – Toscana) per la categoria “Birre chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione belga (Belgian Golden Strong Ale, Tripel)”.

- Nella categoria “Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate” una menzione speciale per Topta Brew Pub - Smoky Trip ( Montecarlo - Lucca – Toscana).

- Nella categoria “Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di frutta” menzione speciale per Birrificio Calibro22 - Lei non sa chi sono io! ( Figline Valdarno - Firenze – Toscana).

- Nella categoria “Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di castagne” menzione speciale per La Petrognola - Marron ( Piazza al Serchio - Lucca – Toscana).

- Birrificio Calibro22 - Bee Cool! ( Figline Valdarno - Firenze – Toscana) e Mostodolce - Martellina ( Vaiano - Prato – Toscana) per la categoria “Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di miele”.