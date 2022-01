Firenze, 5 gennaio 2022 - Temperature in picchiata associate a una perturbazione: torna il maltempo in Toscana e la Befana sarà prevalentemente con cielo grigio, freddo e precipitazioni. Questo per una perturbazione che proprio tra il 5 e il 6 gennaio attraverserà la Toscana, portando anche una allerta gialla.

Sono tre le allerte gialle che riguardano la Toscana: una, per il 5 gennaio, tutta la giornata, concerne il rischio idrogelogico. Un'altra, sempre il 5 gennaio, riguarda il rischio temporali. La terza, sempre gialla, per vento, riguarda la costa livornese e quella apuana oltre ad alcune zone centrali toscane.

Una giornata che progressivamente è andata peggiorando con piogge al pomeriggio. E compaiono i primi fiocchi bianchi. "In serata - dice il Lamma Toscana - fiocchi bianchi compariranno a quote progressivamente più basse in appennino fino a 800-1000 metri (localmente a quote inferiori)". In serata calo termico su gran parte della regione.

E' il giorno del ritorno della neve, dopo un Capodanno all'insegna delle temperature miti anche in montagna, con dati record per il periodo. I fiocchi bianchi tornano in diverse zone al mattino. La quota neve sarà tra gli 800 e i 900 metri in provincia di Siena e Grosseto. Mentre sull'Appennino in provincia di Firenze, zona dell'Alto Mugello, la quota neve sarà molto bassa, trecento metri. Dovrebbe nevicare su tutto l'arco appenninico toscano. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe via via migliorare.

Giornata di sole su tutta la Toscana. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest. Rimarrà il freddo, con minime in netto calo che potrebbero toccare i -1 in provincia di Firenze.