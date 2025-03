Meteo Toscana, due giorni di tregua poi torna la pioggia

Firenze, 23 marzo 2025 – Passata senza troppi guai l’allerta meteo, allerta che in troppi ancora confondono con le previsioni del tempo, è ora di guardare all’evoluzione dei prossimi giorni.

Prima però uno sguardo a cosa è successo in queste ore: come spiegano dal Lamma, la copertura nuvolosa domenica mattina appariva molto meno imponente dei giorni scorsi. Di pioggia però ne è caduta tanta: i cumulati osservati hanno superato 100 mm di pioggia (100 litri d’acqua per metro quadrato di terreno) nelle zone nord-occidentali, ma in generale su tutte le province settentrionali, in particolare tra le province di Prato, Pistoia, Lucca e Massa-Carrara i cumulati medi hanno oscillato fra i 40-70 mm con punte superiori ai 100 in particolare sui rilievi.

E che di acqua ne sia caduta tanta lo dimostra il livello raggiunto dall’invaso di Bilancino: 70,8 milioni di metri cubi d’acqua, quasi due milioni in più della sua capienza massima prevista. Il dato è del 17 marzo. Era davvero un pezzo che non lo si vedeva pieno così.

Il lago di Bilancino strapieno: la foto è di sabato 22 marzo. Nei giorni scorsi sono stati raggiunti i 70,8 milioni di metri cubi d'acqua invasati, quasi due milioni in più della portata massima prevista che è fissata a 69 milioni di metri cubi

Osservando i dati del Centro funzionale della Regione Toscana si vede che nell’ultimo giorno e mezzo (dalla mezzanotte di sabato alle 12 di domenica) le località più piovose sono state far Apuane, Garfagnana, Lunigiana: per la precisione Minucciano (Lucca) e Stazzema (Lucca) sopra i 133 mm, Vagli di Sotto (Lucca) 120, Pontremoli (Massa Carrara) 110 al passo della Cisa. Piogge davvero intense ma che per fortuna non hanno provocato danni.

Per quanto riguarda invece i prossimi giorni “Lunedì – spiegano dal Lamma – caratterizzato da nuvolosità variabile, tipicamente marzolina, con qualche possibile rovescio prima sul nord ovest e poi sulle zone interne, mentre martedì entrerà un vortice di bassa pressione alimentato da aria fredda di origine nord atlantica che porterà instabilità pomeridiana con rovesci e locali temporali”.

La tendenza è di una giornata con nuvole e pioggia sul sud-ovest nella giornata di mercoledì e di tempo abbastanza sereno per giovedì.