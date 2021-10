Firenze, 7 ottobre 2021 - Nessuna buona notizia sul fronte del meteo. In queste ultime ore l'autunno, quanto a temperature, fa davvero sul serio. Il primo freddo si è fatto sentire. In particolare la Toscana è sferzata dal vento tanto che per le prossime ore sono attese raffiche di Grecale. Pertanto è stato emesso dalla sala Sala unificata della protezione civile un codice giallo che riguarda i crinali appenninici e l’Arcipelago dove, dal primo pomeriggio di oggi giovedì 7 ottobre, fino alla mezzanotte di domani venerdì 8 ottobre, sono previste raffiche fino a 80 chilometri all’ora in collina e fino a 50 nelle pianure settentrionali.

