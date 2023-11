Meteo: intensa perturbazione in arrivo. In Toscana torna l’allerta arancione. Quando e dove

Firenze, 29 novembre 2023 – Una nuova perturbazione, nelle prossime ore, farà ingresso nella nostra Penisola. E’ previsto un peggioramento a partire dalle regioni del Nord dove la neve potrebbe cadere inizialmente fino a quote molto basse.

Piogge in arrivo anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche mentre altrove il tempo risulterà più asciutto. Netto aumento delle temperature tra giovedì e venerdì con anomalie positive anche di 8 gradi sulle regioni del Centro-Sud.

Il meteo torna a farsi minaccioso anche in Toscana: pertanto la protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico nelle aree del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese.

L’allerta scatta, domani 30 novembre, dalle 8 fino a mezzanotte. Sulla stessa area, invece, è previsto un codice giallo per rischio idrico. Inoltre, che per l'intera giornata di giovedì vigerà il codice giallo sulla Toscana settentrionale per rischio idrogeologico. In particolare, sono previste piogge diffuse su Garfagnana, Lunigiana e Appennino pistoiese, più sparse altrove. I cumulati raggiungeranno i 50-60 millimetri nel nord-ovest della regione, 20-30 fra Pistoia e Prato, fino a 150 millimetri sulle Apuane e sull'Appennino massese e lucchese, 70-90 sull'alto Appennino pistoiese, 50-60 sull'Appennino pratese, 30-40 sul Mugello.