Alluvione, scatta la sospensione delle tasse. Il provvedimento nel decreto anticipi

Firenze, 29 novembre 2023 – Novità per i contribuenti dei comuni colpiti dall'alluvione: arriva l’annuncio della sospensione del pagamento di tasse e contributi che hanno scadenza tra il 2 novembre e il 19 dicembre. I versamenti possono essere effettuati entro il 20 dicembre 2023 senza sanzioni. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto anticipi, legato alla manovra.

Maltempo in Toscana, veduta aerea Campi Bisenzio (foto Ansa)

Nello specifico i Comuni interessati sono quelli delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. La proroga si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute delle addizionali regionale e comunale.

L’annuncio è arrivato da un tweet del senatore della Lega Claudio Borghi. “Depositato come relatore emendamento concordato per differimento termini versamenti tributari e contributivi per le province Toscane di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato colpite dall' alluvione del 2 Novembre”.

La misura era stata preannunciata (“nel primo veicolo normativo utile”) un paio di settimane fa da Palazzo Chigi, all'indomani della richiesta, avanzata dalla Regione Toscana, di sospensione dei termini contributivi e fiscali in relazione allo stato di emergenza per l' alluvione in quelle aree.