Mestolo, dal 9 all'11 settembre tornano i banchi della fiera

Arezzo, 8 settembre 2024 – Rivisitata nel percorso, torna ad Arezzo da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre la Fiera del Mestolo. Il tradizionale appuntamento di fine estate si presenta in questa nuova edizione 2024 con una diversa disposizione dei banchi, concentrata nella parte bassa del percorso. Obiettivo del Comune, evitare il più possibile l’effetto fisarmonica e i buchi tra i banchi, come avvenuto nelle ultime edizioni. Così per la tre giorni di settembre che porta in città circa 160 espositori tra titolari e spuntisti, un numero che negli anni si è ridotto, l’appuntamento sarà tra via Spinello, i Bastioni, la parte bassa di via Margaritone e l’area Eden. Non saranno parte della fiera di settembre via Assab e la parte alta di via Margaritone, con un conseguente restringimento del percorso adibito agli ambulanti. “Non ha senso chiudere una strada per pochi banchi, meglio concentrare gli espositori in un’area più omogenea e maggiormente fruibile dai visitatori, limitando anche il disagio ai residenti”, aveva annunciato nei giorni scorsi l’assessore Simone Chierici spiegando la mossa del Comune. Obiettivo agevolare non solo i residenti ma anche la circolazione e la sosta del centro durante la tre giorni. Con questa edizione secondo una delibera di giunta si avvia una fase sperimentale e la nuova planimetria della fiera del Mestolo, che resterà tale fino all’inserimento nel nuovo Piano del Commercio. Come da tradizione in vendita ci sarà un po’ di tutto: dal cibo, grande protagonista, all’abbigliamento, passando per casalinghi, giocattoli, animali, accessori. Immancabili i banchi del legno e del vimini che storicamente danno il nome alla fiera del Mestolo, ma che negli anni si sono ridotti all’osso. Ad avanzare a grandi passi invece gli ambulanti del cibo. Durante la Fiera di settembre tornerà protagonista la gastronomia con espositori di ogni tipo: dai venditori di dolciumi alla porchetta, passando per salumi e formaggi, frutta secca e specialità regionali. Al mestolo torneranno anche i tradizionali imbonitori con un rimedio per tutto, pronti a vendere accessori per le pulizie o attrezzi da cucina tra i più curiosi. Ad attirare i bambini i banchi degli animali da compagnia, quelli di caramelle, croccante, zucchero filato e brigidini, oltre ai venditori di giochi. Con la fiera cambiano anche traffico e sosta in centro. I banchi toglieranno dalla disponibilità innanzitutto il parcheggio Eden, off limits dalle 20 di domenica 8 settembre fino alle 8 di giovedì 12. L’area che ospita l’evento è compresa sempre nel perimetro via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone. In queste strade e in via dell’Anfiteatro, via della Società Operaia e via Madonna del Prato sono previsti divieti di transito e sosta. Circolazione interdetta anche nelle piste ciclabili di via Niccolò Aretino, via Guadagnoli e del parcheggio Eden, in via Lorentino d’Arezzo è invertito il senso di marcia per chi è autorizzato ad accedere alla ztl B.