Mestolo al via, ma i banchi sono in calo. Traffico a rischio: oggi c’è anche il mercato

Arezzo, 9 settembre 2023 – Sempre meno i banchi della Fiera del Mestolo che da oggi a lunedì torna in zona Eden, via Spinello, via Margaritone, via Guadagnoli e Sant’Agostino. Appena 200 gli espositori rimasti de quasi 300 degli anni d’oro. Con l’incognita di oggi, quando le bancarelle potrebbero essere ancora meno per la concomitanza col mercato settimanale che rischia anche di mandare in tilt il traffico in centro.

«Qualcuno dei titolari o potrebbe preferire il mercato e presentarsi solo domani e lunedì al Mestolo – spiega l’assessore Simone Cherici – i posteggi della fiera di settembre sono 229, i titolari 168, poi ci sono gli spuntisti che arrivano all’ultimo e a cui viene assegnato un posto. Ma vista la concomitanza col mercato stamani alcuni titolari potrebbero restare in viale Giotto e arrivare alla fiera solo domani, in quel caso il loro posto sarebbe riassegnato e domani verrebbero ricollocati. Il rischio è che stamani al mestolo ci possano essere meno banchi e che

domani ne appaiano di nuovi in posti diverse».

In generale i numeri sono in calo e la sensazione è che se gli espositori arriveranno a quota 200 grazie alla presenza degli spuntisti, sarà già un bel risultato. È il motivo per cui il Comune ha deciso di rivedere il percorso della fiera accorciandolo. Per la prima volta oggi non ci saranno banchi in via Pietro Aretino e via Assab. «Il mestolo riflette la sofferenza dei mercati ambulanti – spiega Cherici – tra le cause il mancato ricambio generazionale».

Da oggi a lunedì spazio comunque alla fiera tra banchi di vimini e legno

(pochissimi) e prodotti di ogni genere, casalinghi, abbigliamento, animali e

gastronomia. In vendita oggi ai bastioni anche il mestolino del Calcit.