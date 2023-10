Messa a dimora una pianta di antica cultivar del parco nazionale delle Foreste casentinesi

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Il 10 ottobre in tutto il mondo si è tenuta una giornata di sensibilizzazione e informazione sulla sindrome X fragile. Anche conosciuta come sindrome di Martin-Bell, è una rara condizione genetica ereditaria, caratterizzata da disturbi dell'apprendimento e della capacità di relazionarsi con gli altri. prevalentemente il sesso maschile, più raramente quello femminile. L'incidenza stimata è di circa 1 su 4000 maschi e di circa 1 su 8000 femmine. Il Parco nazionale, per richiamare l’attenzione su tale condizione, su richiesta dell’Associazione X fragile, ha piantato, nel giorno di giovedi 12 ottobre, un albero, antica cultivar dell’area protetta (proveniente dal vivaio dell’Unione dei comuni del Casentino di Cerreta di Camaldoli), nei pressi del Lago di Ponte, in comune di Tredozio (FC).