Merletto, il secondo convegno nazionale

Arezzo, 1 luglio 2023 – Si è tenuto ieri, venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 10 nella Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro, il Secondo Convegno nazionale “Arte, conoscenza e patrimonio culturale immateriale, itinerario dei saperi e far fare il merletto in Italia”.

Il convegno, tappa dell’importante percorso di candidatura di rete in itinere del Merletto a Patrimonio immateriale dell’Unesco, è stato organizzato e promosso dal Comune di Sansepolcro e dall’Associazione “Il merletto nella città di Piero” in collaborazione con il Servizio II Ufficio Unesco del Segretariato generale del Ministero della Cultura.

I lavori sono iniziati con gli interventi della Dott.sa Mariassunta Peci, Direttore del Servizio II Ufficio Unesco Del Segretariato generale del Ministero della cultura, e della Dott.sa Elena Sinibaldi, coordinatore istituzionale del percorso di candidatura e focal point nazionale per la convenzione Unesco 2023 Servizio secondo. Dopo il proprio intervento l’assessore Francesca Mercati ha moderato gli interventi degli altri amministratori presenti al convegno, alcuni in loco altri collegati da remoto. 16 gli enti territoriali rappresentati per l’occasione.

Il momento focale della mattinata è stato rappresentato dall’ingresso nel progetto della comunità di Anghiari: quindi l’assessore alla cultura Alberica Barbolani Da Montauto, delegata dal sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, ha sottoscritto il protocollo delle amministrazioni, mentre il protocollo per l’associazione è stato sottoscritto dalla Sig.ra Elena Bartolini, rappresentate legale dell’Associazione culturale “Il Tombolo di Anghiari”.

La città di Sansepolcro è stata particolarmente lieta di aver tenuto “a Battesimo” Anghiari in questo significativo ingresso. “Naturalmente l’ingresso di nuovi soggetti è sempre un elemento positivo che può arricchire e dare forza al nostro progetto – ha specificato l’assessore Francesca Mercati - ma in questo specifico caso il fatto che si parli di un comune che fa parte della Valtiberina, che è limitrofo al nostro, al quale appunto ci sentiamo vicini in molti sensi, ha avuto un particolare valore e quindi insieme nel nostro territorio cercheremo di rafforzare il ruolo del merletto lavorando in sinergia.”

Il pomeriggio, dopo un pranzo conviviale, è ripreso con un vero e proprio tavolo di lavoro al quale hanno partecipato amministratori e associazioni al fine di organizzare e procedere con quanto necessario per la candidatura.

La giornata si è conclusa alle 17 nel bellissimo Spazio Bernardini Fatti Museo della Vetrata nel quale è stata presentata l’opera “Pagine di vetro” ad opera dell’artista Antonella Farsetti che vede l’inserimento e la fusione nel vetro delle opere arrivate da tutta Italia realizzate da tutte le comunità aderenti alla rete.

Esprimiamo una grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa – ha dichiarato l’assessore Mercati – tutte le amministrazioni sono state felicissime di arrivare a Sansepolcro, rimanendo piacevolmente colpiti dalla bellezza della nostra città, dall’accoglienza e si è percepito davvero molto entusiasmo da parte di tutte le realtà coinvolte per questo progetto che anche per noi è importantissimo e che intendiamo portare avanti.