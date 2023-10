Mense scolastiche nelle città italiane: ottavo report di Foodinsider

Arezzo, 14 ottobre 2023 – “Dalla cinquantesima posizione in Italia alla trentratreesima, e dalla settima posizione in Toscana alla terza dietro solo a Sesto Fiorentino e Firenze che è alla trentunesima posizione; poi tutti più giù nella classifica. E' questo il dato che emerge dall'ottavo report curato da Foodinsider che, letto politicamente, ci dice alcune cose. Primo: gli investimenti di questi anni - l'ultimo da 12 milioni di euro - sta dando oggettivi risultati tanto che oggi la città di Arezzo è nella parte alta della classifica nazionale e siamo, comparativamente con le città toscane, tra le prime tre; secondo: è stata corretta la scelta di non cedere alla politica del "ribasso" a tutti i costi e dell'inseguimento delle soluzioni facili e comode su menù e porzioni; terzo: ha funzionato la scelta di fare squadra con la Asl dando mandato a medici e nutrizionisti di fare i menù; quarto: è stata opportuna la scelta di rafforzare l'ufficio mensa e di sollecitare il rapporto diretto con le famiglie dando ai comitati ruolo e libertà creando nel tempo una banca dati che ci ha permesso di monitorare gli andamenti e il gradimento giorno su giorno. Ovviamente la differenza l'ha fatta la scelta di investire nelle strutture e soprattutto nella qualità del servizio e dell'offerta, per esempio più biologico e prodotti a km zero. La mia impostazione amministrativa parte dal presupposto che dobbiamo guardare chi fa meglio per migliorare ancora, ma questi dati - che vanno presi come punti di orientamento importante ma non come dogmi - senza dubbio ci promuovono. Noi partiamo da qui, consapevoli che anche su questo servizio diamo buone prove”.