Medaglia al valore per la sanità pubblica per Stefano Grifoni

Firenze, 8 settembre 2023 – Medaglia al valore per la sanità pubblica per il direttore del Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, Stefano Grifoni. “E’ per me un grandissimo onore ricevere questa attestazione al merito”, dice Grifoni, che è anche coordinatore dell’organismo toscano per il governo clinico. “Ho subito comunicato al presidente Giani la notizia”, fa sapere.

Grifoni ha al suo attivo numerosi lavori scientifici, tra cui i trattati ‘Medicina d'urgenza. Metodologia clinica’ (2015, 2020), ‘Medicina d'urgenza. Fisiopatologia clinica’ (2019) e ‘ABC delle emergenze chirurgiche’ (2020). Ha conseguito la specializzazione in Medicina interna, cardiologia e malattie dei vasi, malattie polmonari e fisiopatologia respiratoria, e vanta numerosi master svolti a livello internazionale.

È professore onorario dell'Accademia delle Arti del Disegno. E da molto tempo ha rivolto la sua attenzione alla comunicazione, come arte di occuparsi degli altri. Ha tenuto numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, da cui ha preso ispirazione nel 2016 per il fortunato manuale ‘I colori, i rumori, gli odori della salute’, seguito nel 2018 da ‘La vecchiaia è una malattia?, da ‘Le emozioni della salute’ nel 2019 ed infine nel 2020 da ‘Storie d'amore e d'amicizia, tutti editi da Polistampa Firenze. Lavora presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, dove è direttore di Medicina e Chirurgia d'urgenza e accettazione.