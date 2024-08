Massimo Perini, Ceo della Perini Group, porta la sua esperienza alla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Arezzo, 26 agosto 2024 – Dopo il grande successo ottenuto alla Festa del cinema di Roma e al Festival di Sanremo, l’imprenditore Massimo Perini, CEO della Perini Group, porta la sua esperienza e il suo talento alla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In un'intervista Massimo Perini svela i dettagli del suo prossimo progetto e le sue aspettative per uno degli eventi cinematografi ci più prestigiosi al mondo. Un viaggio unico: Coordinatore ufficiale dell’area beauty dell’Hollywood Celebrities Village “Prendere parte alla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografi ca di Venezia è un onore immenso," esordisce Massimo Perini. "Dopo l'entusiasmo e la soddisfazione che abbiamo vissuto a prima a Roma e poi a Sanremo, sono emozionato di annunciare che sarò il coordinatore uffi ciale dell’area beauty dell’Hollywood Celebrities Village” L’area beauty, situata nel cuore del parco dello storico Hotel De Bains, sarà un’oasi esclusiva per le star del cinema, off rendo loro il meglio in termini di skincare, hairstyling e make-up. Un’oasi di benessere per le stelle del cinema "Abbiamo selezionato i migliori professionisti del settore per garantire che ogni dettaglio sia perfetto," continua Massimo Perini. "L'Hollywood Celebrities Village sarà un punto di riferimento per le Star Nazionali e Internazionali, un luogo dove potranno prepararsi prima di ogni apparizione sul Red Carpet e rilassarsi dopo le intense giornate di eventi." L'Innovazione del settore beauty con Full Click Ma le novità per la Perini Group non finiscono qui. Massimo Perini ha infatti annunciato il lancio di 'Full Click', la sua nuova app destinata a rivoluzionare il settore del beauty. "'Full Click' è progettata per digitalizzare il settore del beauty, rendendo più semplice ed effi ciente il modo in cui i professionisti del beauty e i clienti si connettono," spiega Massimo Perini. Con questa app, sarà possibile prenotare servizi, gestire appuntamenti e connettersi con un semplice click. "Il nostro obiettivo è aiutare il settore del beauty, portandolo a un nuovo livello di accessibilità e praticità," conclude Perini. Un evento indimenticabile Guardando al futuro, Massimo Perini è carico di aspettative per l’81 Mostra Internazionale d’arte cinematografi ca di Venezia. "Mi aspetto di vivere momenti indimenticabili, immerso nell'arte, nella cultura e nell'eleganza che solo Venezia può offrire," dice. "È un viaggio straordinario e non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi."