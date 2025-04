Maria Antonietta Gulino. Prima presidente donna dell’Ordine nazionale degli psicologi

Estendere a livello nazionale la sperimentazione toscana dello psicologo di base e rendere più strutturale la presenza degli psicologi nelle scuole. Ecco due degli obiettivi di Maria Antonietta Gulino (foto), presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, prima donna eletta guida del consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi.

Un bel traguardo.

"Ne sono molto felice e orgogliosa. Rappresento una comunità professionale che è composta per oltre l’80% da donne, quindi il fatto che io sia la prima presidente è un grande segno di speranza. È tempo che le donne rivestano ruoli apicali non come eccezione, ma per competenza e capacità. Siamo pronte e dobbiamo esserci, soprattutto quando si tratta di guidare comunità professionali che ogni giorno lavorano per il benessere delle persone".

Quali prime azioni concrete?

"Partirò da un ascolto attento del contesto nazionale. In Toscana ho lavorato intensamente per promuovere il benessere psicologico e ho contribuito alla stesura della legge sullo psicologo di base, la cui sperimentazione è partita nel settembre scorso. Esperienza che vorrei diventasse modello da estendere a tutto il Paese".

A che punto è la sperimentazione dello psicologo di base in Toscana?

"Sta andando molto bene. Poi, un rifinanziamento recente ha permesso di estendere il servizio in modo più capillare in tutta la regione".

Elettra Gullè