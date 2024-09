Marciano della Chiana: al via il Progetto “Divento Indipendente” per l’Autonomia Scolastica di ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico

Arezzo, 16 settembre 2024 – L’avvio dell’anno scolastico a Marciano della Chiana si arricchisce di un importante progetto di inclusione e autonomia. Il Comune ha dato il via a “Divento Indipendente” un’iniziativa che vede protagonisti due ragazzi con disturbo dello spettro autistico, che potranno raggiungere in autonomia le scuole superiori di Castiglion Fiorentino utilizzando il servizio di trasporto pubblico.

Questo progetto nasce dalle esigenze delle famiglie e in collaborazione con le associazioni Croce Rossa e Polis di Castiglion Fiorentino, che hanno messo a disposizione i loro operatori per affiancare i ragazzi in un percorso graduale verso l’indipendenza. Nei primi mesi di scuola, gli operatori forniranno un supporto “a distanza,” accompagnando i ragazzi e garantendo che apprendano il percorso e acquisiscano la sicurezza necessaria per gestire autonomamente il tragitto casa-scuola.

Il Sindaco Maria De Palma ha espresso profonda soddisfazione per l’avvio di questa iniziativa, sottolineando il suo valore sociale: “Siamo orgogliosi di poter dare avvio a un progetto che incarna i valori fondamentali dell’inclusione e dell’autonomia. ‘Divento Indipendente’ non è solo un aiuto concreto per questi giovani, ma rappresenta un impegno della nostra comunità nel sostenere percorsi di crescita personale e sociale. È la dimostrazione che, con il giusto supporto e una rete di collaborazione efficace, possiamo abbattere barriere e offrire a ogni individuo la possibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità.”

La Vice Sindaco Monica Cardini ha voluto mettere in luce il percorso che ha portato a questa soluzione, riconoscendo gli sforzi congiunti dell’amministrazione e delle associazioni coinvolte: “Arrivare a questa soluzione è stato un percorso sfidante, ma fondamentale per garantire ai ragazzi con bisogni speciali il diritto a un’istruzione accessibile e a un’esperienza di vita più autonoma. Ringraziamo di cuore la Croce Rossa e Polis per aver reso possibile questo progetto. Hanno saputo integrare competenze e umanità, fornendo un sostegno essenziale in una fase delicata come quella dell’inserimento scolastico. Questo è un esempio di come la sinergia tra amministrazione pubblica e associazioni del territorio possa dare vita a iniziative che migliorano concretamente la vita dei nostri giovani cittadini.”

Presente anche il presidente della Croce Rossa di Castiglion Fiorentino, Marino Materazzi che ha dichiarato: “È per noi un impegno sicuramente importante e ringrazio tutti i volontari che si sono resi disponibili per la realizzazione di questo progetto. Saranno messi in campo almeno 7 volontari che si alterneranno con un nucleo che avrà una presenza più costante per garantire ai ragazzi un punto di riferimento certo.”

Importante la testimonianza della mamma di uno dei ragazzi coinvolti in questo progetto.

“Ogni giorno, per tutto l'anno e per tutti gli anni dalla sua nascita, io e la mia famiglia abbiamo "lottato" per ottenere un po' di quella normalità che tanto "bramiamo".

Questo per ogni ambito della vita: scolastico, sportivo, sociale. Alcune volte, capita però che questa routine di eterno lottare venga favorevolmente stravolta. Ed è proprio questo li caso.

Una mattina del mese di giugno, mi sono recata al comune di Marciano della Chiana con una richiesta rivolta all'Amministrazione comunale, diciamo "particolare": ho espresso li desiderio di poter vedere mio figlio raggiungere li liceo che ha scelto di frequentare, con il pullman di linea. Ebbene, ho trovato così tanta comprensione e competenza che il desiderio di normalità di mio figlio stato esaudito.

La realizzazione di questo progetto "pioneristico" ha visto l'Amministrazione comunale del comune di Marciano della Chiana, l'ufficio scolastico dello stesso, le assistenti sociali, ben due associazioni di volontariato e gli insegnanti del liceo scienze umane di Castiglion fiorentino, lavorare insieme per rendere possibile un'idea diversa di disabilità: DARE MAGGIOR AUTONOMIA! Grazie dal profondo del mio cuore di mamma a tutti

“Divento Indipendente” si pone dunque come un modello di inclusione sociale, mostrando come attraverso la collaborazione e la sensibilità si possano realizzare progetti che fanno la differenza nella vita delle persone. L’obiettivo finale è quello di permettere a questi ragazzi di vivere il loro percorso scolastico con maggiore serenità e autonomia, promuovendo un futuro in cui ogni individuo possa sentirsi parte attiva e integrata della comunità.