Arezzo, 19 settembre 2024 – “Manutenzioni di strade e marciapiedi. "Il punto" sui lavori ultimati e sui prossimi interventi”. Matteo Del Barba: “Alle promesse sono seguiti i fatti”

Si è conclusa una prima parte di interventi programmati dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Anghiari per la riqualificazione di strade e marciapiedi della città e nelle prossime settimane proseguiranno altri lavori già pianificati.

Il Consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Matteo Del Barba, "fa il punto" sui lavori ultimati e sui prossimi interventi: "Questa prima tranche del piano manutenzioni si traduce in un consistente investimento del valore complessivo di 400.000 €, già stanziato in bilancio: 200.000 € dedicati a lavori di asfaltatura di alcune strade comunali che necessitano di manutenzione e € 200.000 per il ripristino, la messa in sicurezza di marciapiedi e per l'eliminazione di barriere architettoniche nonché interventi per sostituzione corpi illuminanti.

“Alle promesse sono seguiti i fatti“- sostiene Del Barba - L’attenzione al territorio e ai cittadini è costante, soprattutto nelle periferie. Tengo a sottolineare che si tratta di interventi condivisi e concordati anche con le Consulte del Cittadino, preziose sentinelle della città".

Nel dettaglio, sono stati ultimati i lavori di asfaltatura nella provinciale in direzione Castello di Sorci, alcuni tratti interni in via Montebello, Via del Comune e Via Antero Meozzi, mentre è in corso la sistemazione di ampi settori nella frazione di Viaio e, a seguire, sull’abitato di Bagnaia. Nelle prossime settimane, saranno effettuati lavori di adeguamento nel resede stradale nella zona industriale di San Leo.

Altri lavori di asfaltatura, per via delle condizioni del meteo, verranno rinviati alla prossima primavera, per esempio quelli programmati per la zona della Scheggia e quelli prossimi della strada comunale del Sasso prossimi al Comune di Citerna nonché quello di adeguamento stradale in via dei Fabbri nella frazione di Tavernelle.

Relativamente agli interventi su marciapiedi e barriere architettoniche, sono stati ultimati i lavori sulla parte stradale riservata ai pedoni nella provinciale per un valore di € 200.000