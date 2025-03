Manifestazione di Coldiretti organizzata a Parma: pieno sostegno del Sindaco Silvia Chiassai Martini alla tutela delle eccellenze italian

Arezzo, 18 marzo 2025 – Manifestazione di Coldiretti organizzata a Parma: pieno sostegno del Sindaco Silvia Chiassai Martini alla tutela delle eccellenze italiane Il Sindaco Silvia Chiassai Martini esprime sostegno alla manifestazione organizzata a livello nazionale da Coldiretti a Parma, presso la sede dell’EFSA, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, mercoledì 19 marzo 2025, in difesa del “vero Made in Italy”:

“Ribadisco pubblicamente l’importanza di proteggere le eccellenze italiane da minacce che potrebbero comprometterne la qualità e l’autenticità dei nostri prodotti, come l’introduzione di cibi cellulari fabbricati in laboratorio – afferma il Sindaco – Condivido pienamente la posizione e la battaglia di Coldiretti e sono fermamente convinta che la sostituzione dei cibi naturali non sia la strada giusta da percorrere per l’Europa. Il Made in Italy non è solo una questione di marchio, ma una testimonianza di un patrimonio culturale, agricolo e gastronomico che deve essere preservato ad ogni costo. Le nostre tradizioni, la fatica degli agricoltori e il duro lavoro delle comunità locali sono la vera essenza dei prodotti che i nostri territori offrono in natura, anche come “sentinelle” insostituibili dell’ambiente e del nostro benessere.

L’Europa non solo deve essere più coraggiosa, ma deve essere intransigente nel conservare identità e storia che si basano anche sulla qualità e sui cibi sani portati sulle tavole dei consumatori. La dieta mediterranea è la prima “porta” di tutela della sicurezza alimentare e della salute”. Infine il Sindaco sottolinea che “cultura, ambiente e prodotti naturali sono una vera risorsa da difendere sempre, pensando al bene e al futuro dei nostri figli”