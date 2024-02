Maltempo in Toscana. Vento forte, onde di 4 metri e traghetti fermi

Firenze, 23 febbraio 2024 – Improvvisamente arriva il maltempo in Toscana. Non ancora il freddo (temperature massime sui 15°), ma il vento e il mare mosso sì, come da allerta gialla diramata ieri dalla Regione e anche la pioggia.

A causa del forte vento e del mare grosso sospesi i traghetti da e per l’Arcipelago. Onde vicine ai 4 metri e raffiche sopra i 100 chilometri orari sui rilievi (112 km/h rilevati alla stazione meteo di Foce a Giovo, nel comune di Coreglia Antelminelli-Lucca, 108 km/h a Sestino-Arezzo, rispettivamente a 1.600 e 1.000 metri). Raffiche sopra gli 80 km/h sulla costa specialmente quella livornese e grossetana (Argentario, Quercianella, Venturina) e a Montecristo, sui 70 km/h a Capraia e Giglio.

I prossimi giorni

Ecco le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma.

Sabato 24 febbraio nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi soprattutto nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati da sud, sud-ovest. Mari: molto mossi con moto ondoso in graduale attenuazione. Temperature: in calo sensibile le minime, stazionarie le massime.

Domenica 25 variabile con possibilità di isolate piogge. Aumento della nuvolosità in serata. Venti: occidentali, deboli o localmente moderati con rinforzi sulla costa. Mari: poco mossi o mossi. Temperature: in lieve calo.

Tendenza per i giorni successivi: lunedì 26 molto nuvoloso con piogge e rovesci prima sulla costa, poi sulle zone interne. Neve sull'Appennino oltre 1300-1400 metri di quota. Venti: moderati di Scirocco con rinforzi sulla costa, in rotazione a Ponente nel pomeriggio. Mari: molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. Martedì 27 molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e neve solo sulle cime appenniniche. Venti: moderati con rinforzi di Scirocco sulla costa e in Arcipelago, deboli con rinforzi nord orientali altrove. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in aumento sensibile.