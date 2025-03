Maltempo Toscana, ancora zone isolate e collegamenti interrotti. Gli ultimi aggiornamenti

Firenze, 17 marzo 2025 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto su LadyRadio, torna sui ristori per i danni causati dal maltempo in Toscana. Da 3mila euro, anticipati in un primo momento, ora il governatore spiega che "noi al momento abbiamo previsto come misure di primo intervento 5mila euro per le famiglie e 20mila euro per le imprese”.

Sesto Fiorentino dopo l'esondazione del Rimaggio (Foto Germogli)

A tal proposito Giani ha osservato che "l'esperienza che noi abbiamo avuto di due anni fa, ma poi anche a settembre e ottobre nel 2024 per altre aree della Toscana, ci insegnano che le procedure per i ristori, che sono procedure standard e normative cristallizzate del livello nazionale, sono troppo pesanti da un punto di vista burocratico: quindi, nonostante magari vengano messe a disposizione le cifre dal governo, poi in realtà sono pochi che ne godono perché sono pochi che si applicano, ma anche che hanno le fatture, la documentazione richiesta".

Al capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, incontrato ieri, "la prima cosa che ho chiesto - ha proseguito il governatore toscano - è stato di rivedere queste normative perché sia più facile per i cittadini averne accesso", e tuttavia "continueremo a prevedere anche dei fondi regionali, che naturalmente sono molto meno di quelli che dà lo Stato: ho già dato disposizione alla nostra direzione Finanze e Ragioneria di cercare fra i vari capitoli di poter acquisire altre risorse da poter destinare per i ristori".

La situazione nei Comuni

Intanto un importante aggiornamento sulla situazione post-maltempo arriva dalla sala integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze.

Borgo San Lorenzo: non ci sono più persone in potenziale pericolo, dopo che ieri 12 abitanti sono stati evacuati con l’elicottero.

Barberino Mugello: 30 persone restano isolate.

Campi Bisenzio: L’allerta per il Fosso Macinante è rientrata, grazie all’abbassamento del livello dell’acqua. Un intervento di somma urgenza verrà al più presto realizzato dal consorzio di bonifica.

La criticità Sant’Angelo a Lecore è in via di risoluzione. Le acque stanno defluendo e il pompaggio sta funzionando.

Firenzuola: Permangono 8 persone ancora isolate in località Tarabba per chiusura della sp 32. Le persone sono monitorate dal Comune e non ci sono problemi di approvvigionamento.

Marradi: Ci sono ancora 70 persone isolate in loc Campigno, ma sono comunque raggiungibili con piccoli mezzi. A queste si aggiungono altri 40 cittadini isolati in varie località, monitorate dal Comune. Entro stasera il numero di coloro che sono isolati dovrebbe scendere a 45, con i lavori in corso per il ripristino della viabilità.

Mancano purtroppo le transenne per alcune interruzioni alla viabilità.

Palazzuolo sul Senio: Restano isolate due persone all’interno di un agriturismo in località Monti. Sempre in quella zona, da domani partiranno i primi interventi per la messa in sicurezza di una discarica.

Pontassieve: A Madonna del Sasso, dieci persone sono raggiungibili solo a piedi.

In corso lavori di somma urgenza per realizzazione di un bypass. Gli approvvigionamenti sono comunque garantiti.

Vicchio: Permangono 28 isolati in località Poggiolino. In corso la procedura per definire l’invio delle autobotti. I 4 isolati a Gattaia sono stati fatti evacuare. Tecnici al lavoro per ripristinare, pur se parzialmente, la viabilità per gli abitanti di Gattaia. Restano da ricostruire tre argini di torrenti. Va poi posta particolare attenzione al bastione rotto del torrente Pesciolino, che ha deviato il suo corso naturale. Resta da trovare una soluzione abitativa per le persone evacuate.

Vaglia: Sono state evacuate le 15 persone isolate.

Calenzano: Da monitorare attentamente il ponte sp8 sul torrente Marinella di Legri in prossimità del torrente Marina a La Chiusa. Fissato per oggi un sopralluogo della Metrocittà.

Rufina: Non ci sono criticità per le persone isolate. Rimangono problemi agli impianti.

Viabilità

Treni, l’aggiornamento Rfi: È stata ripristinata linea fino a San Piero a Sieve. Non può al momento essere riaperta la linea ferroviaria tra Contea e Londa a causa di un muro che desta preoccupazione. Il servizio ferroviario è interrotto tra Rufina e Contea. E’ stato attivato un servizio sostitutivo con i bus.

FiPiLI: L'allagamento al km 68, in corrispondenza del cavalcavia ferroviario tra le uscite A12 Collesalvetti e Vicarello, è stato risolto. La SGC è stata riaperta ieri sera alle 23.