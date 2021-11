Arzachena (Sassari), 6 novembre 2021 - Ondata di maltempo in Sardegna, specificamente in Gallura dove si registrano case e strade allagate, piccole frane e smottamenti in . A poco più di una settimana dall'uragano mediterraneo Apollo, che ha flagellato la Sicilia, la nuova ondata di maltempo si abbatte stavolta sulla Sardegna. I vigili del fuoco danno notizia di sei persone bloccate in casa o nelle auto a causa degli allagamenti per le forti piogge, salvate nella notte. Una coppia di anziani è stata soccorsa in una villetta a Porto Rotondo: la loro casa era stata invasa dal fango per l'esondazione di un corso d'acqua.

Ad Arzachena 4 persone sono state tirate fuori dalle auto. Nella notte i Vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a una cinquantina di richieste di soccorso per allagamenti piccole frane e smottamenti. E l'allarma resta ancora alto nel nord est della Sardegna.

Particolarmente colpito il territorio di Arzachena e delle frazioni Cannigione e Abbiadori dove l'acqua nelle case ha raggiunto anche il metro e mezzo di altezza. Colpa di un ciclone mediterraneo, che ha portato piogge, venti forti e temporali nelle regioni che si affacciano sul Tirreno. Più soleggiato al Nord, anche se i venti più freddi, specie nelle pianure di Lombardia e Piemonte, potranno far arrivare la temperatura a zero gradi nella notte in aperta campagna. Anche per domani è allerta meteo per piogge in tutta la Sardegna orientale.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, domani il tempo tenderà a migliorare temporaneamente, con poche piogge e un cielo però molto nuvoloso o coperto su molte regioni. La pausa asciutta sarà davvero breve - spiega il meteorologo Mattia Gussoni - in quanto già nel corso delle ore serali le precipitazioni cominceranno a bagnare nuovamente non solo la Sardegna, ma anche la Liguria. Una giornata decisamente autunnale è prevista anche per lunedì. Sarà più soleggiato al Nordovest, con piogge sparse al Nordest. Al centro previsto tempo instabile su tutte le regioni, mentre al sud insisterà il maltempo su molte regioni.