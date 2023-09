Maltempo in Liguria: prolungata l’allerta gialla

La Spezia, 18 settembre 2023 – Il maltempo non accenna a diminuire in Liguria. Per questo motivo è stata prolungata l'allerta gialla per temporali che inizialmente si sarebbe dovuta concludere alle 17 su tutto il territorio regionale.

A Ponente, nelle valli e sulla costa, comprese la valli savonesi e la valle Stura, l'allerta durerà fino alle 21 di oggi, mentre su tutto il resto della regione, ovvero la costa savonese da Novi verso Genova, tutta la città metropolitana di Genova e tutta la provincia della Spezia, l'allerta si concluderà alle 2 di domani.

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE: L'approssimarsi di un'onda depressionaria comporta un'avvezione di umidità associata a condizioni di spiccata instabilità: dopo una pausa precipitativa nelle ore centrali, dalla seconda parte del pomeriggio è atteso un passaggio da Ponente verso Levante di piogge a carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti su ABCDE e cumulate areali significative su C. Venti meridionali in ulteriore rinforzo fino a forti. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso per onda di libeccio sul Centro-Levante.

DOMANI MARTEDI’ 19 SETTEMBRE: Nella notte il transito dell'impulso freddo in quota mantiene condizioni di spiccata instabilità sul Centro-Levante con alta probabilità di temporali forti su BCE nelle prime ore della notte, bassa probabilità fino al primo mattino. Nelle prime ore della notte mare fino a molto mosso sul Levante in calo a mosso già dal mattino.

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE: Il transito di un nucleo freddo in quota sulla Corsica rinnova condizioni d'instabilità anche sulla Liguria dal pomeriggio con possibili rovesci o temporali d'intensità al più moderata.