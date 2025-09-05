Arezzo, 5 settembre 2025 – L'unione dei Comuni alla tavola rotonda del convegno “Abitare le terre di mezzo”.

Nell'intervento della dottoressa forestale Ivana Fantoni le parole chiave per provare a recuperare una relazione tra uomo e natura partendo dalla gestione delle foreste.

L' Unione di Comuni Montani del Casentino, con la dottoressa forestale Ivana Fantoni, è stata presente a un'interessante tavola rotonda che si è tenuta lo scorso 30 settembre a Stia nel contesto del convegno “Abitare le terre di mezzo - nuovi equilibri per le montagne del futuro” per la sesta edizione del Festival “Radici del Futuro”, organizzato dalla comunità di Stia e Papianoinsieme. La traccia dell'incontro è partita dal volume “La montagna con altri occhi”, realizzato dal Comitato scientifico de L'AltraMontagna, quotidiano online dedicato alle terre alte e media partner del Festival. Il gruppo interdisciplinare di tecnici forestali, antropologi e naturalisti si è confrontato sulle parole chiave per immaginare la montagna del futuro.

Ivana Fantoni, partendo dalla parola “conoscenza” ha richiamato l'attenzione sulla necessità di superare l'approccio semplicistico e perfino banalizzante nella narrazione e nella gestione degli ecosistemi agrosilvo pastorali, che sono comunità complesse di piante, animali e uomini.

Il tecnico dell'Unione ha evidenziato l'odierna crescente divaricazione tra uomo e natura e ha commentato: "L'Unione dei Comuni si occupa della gestione del patrimonio forestale pubblico regionale che si inserisce nel solco di un'antica tradizione; tuttavia ogni forma di gestione attiva, oggi, viene messa sempre di più in discussione. Occorre superare la contrapposizione tra uomo e natura recuperando e anche innovando, alla luce delle maggiori conoscenze ecologiche, un approccio mentale e spazi fisici di relazione, in cui l'uomo possa fare un uso consapevole e realmente rispettoso delle risorse naturali I nostri pascoli, i castagneti da frutto e tutto il mosaico di paesaggi delle nostre “mezze montagne” costituiscono splendidi esempi di cura, convivenza e ricchezza di biodiversità, oggi in gran parte dimenticati e abbandonati.”

Ivana è partita proprio dalla tradizione forestale che l'Unione ha raccolto, come lavoro e come sfida per il futuro, per lanciare un messaggio chiaro: "Il modo di vivere e di relazionarsi con il territorio delle minoranze che ancora svolgono attività forestali, agricole o di allevamento risulta fortemente incomprensibile per la maggioranza dei cittadini. Purtroppo siamo ormai vicini ad un punto di non ritorno: dal 2000 al 2020 abbiamo assistito a un dimezzamento della superficie agricola pastorale, le attività dell'uomo, soprattutto in collina e in montagna stanno scomparendo insieme ad un paesaggio bello, complesso, ricco di ricchezza e progetti non è sufficiente se non torniamo ad investire più direttamente sull'unico strumento indispensabile che è l'uomo, ridando valore alla manualità e ai mestieri rurali, capaci di mantenere l'equilibrio dinamico del territorio.”