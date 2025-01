Arezzo, 14 gennaio 2025 – L’Unione approva un bilancio da 34 milioni di euro: nel 2025 sarà garantita l’efficienza di tutti i servizi gestiti. Tanti gli investimenti.

Con l’approvazione del nuovo bilancio da 34 milioni di euro, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino garantisce per il nuovo anno, lo stesso livello di efficienza di tutti i servizi gestiti, compresi quelli per conto dei Comuni.

Considerati i trasferimenti regionali per l’incentivazione delle gestioni associate, che sono aumentati rispetto all’anno precedente, e anche grazie alla modifica statutaria per l’ingresso del comune di Poppi nella CUC, ci sarà un maggiore abbattimento alle quote dei comuni.

I trasferimenti dai comuni per i servizi associati, considerati complessivamente, subiscono una lieve riduzione rispetto al 2024.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, il bilancio evidenzia una riduzione rispetto al 2024 e il sistema centralizzato di gestione della spesa permette di ottenere condizioni economiche più favorevoli dai rispettivi fornitori e di verificare l’efficienza e l’economicità delle varie tipologie di spesa.

In tema di deleghe regionali, per il 2025 è previsto il mantenimento dell’occupazione agricolo forestale tramite la sostituzione dei pensionamenti e delle cessazioni. L’andamento dei proventi derivanti dalla vendita del legname, dovrebbe permettere comunque di chiudere con le coperture finanziare necessarie anche se le problematiche relative ai vincoli di autorizzazione paesaggistica e del Parco Nazionale, inducono ad una previsione dei proventi molto prudente.

In ambito sociale, è previsto lo stanziamento di 3,3 milioni di euro per dare attuazione agli interventi promossi nell’ambito del PNRR Missione 5 “Inclusione e Coesione”, nell’ambito della quale l’Unione dei Comuni è capofila per l’ATS Casentino di progetti sull’area del sostegno alle famiglie fragili, dell’assistenza a favore delle persone non autosufficienti e dell’autonomia delle persone con disabilità, oltre a due progettualità nell’area anziani e disabili finanziate nell’ambito dell’Avviso PNRR Aree Interne e del PNRR Missione 1 “Digitalizzazione”, relativamente ai progetti per i servizi di facilitazione digitale e per la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE.

Oltre 5 milioni di euro saranno investiti in lavori pubblici. Nel dettaglio gli interventi messi a bilancio riguarderanno la prosecuzione del progetto Ciclopista, il progetto di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della sede, il progetto di realizzazione delle aree di sosta per favorire lo sviluppo del turismo itinerante, l’acquisto arredi e co-housing Chitignano, la gestione del demanio forestale, la realizzazione dei progetti bando clima e Life Shepforbio, l’acquisto automezzi e attrezzature per demanio forestale, i lavori di adeguamento del mattatoio comprensoriale, i lavori per viabilità forestale e rimboschimenti relativi ai progetti FOSMIT I e FOSMIT. Circa 1,7 milioni di euro saranno destinati agli investimenti PNRR.

Il Presidente Federico Lorenzoni : "Il 2025 e' un anno importante. Lavoreremo tanto per chiudere tutti i progetti in corso! Chiedo a tutti i Comuni la massima collaborazione”.