L’ultima campanella poi campi solari Attività e sport per ogni età: la mappa

Arezzo, 28 maggio 2024 – La fine della scuola si avvicina e si pianificano i campi solari. La lista delle attività estive organizzate da circoli, scuole, parrocchie e associazioni è lunghissima. Ci si può iscrivere per una

sola settimana o per mesi interi, le attività sono pensate per bambini e ragazzi di ogni fascia d’età.

Prezzi da novanta euro circa in su a settimana ma variano a seconda degli orari scelti e delle attività offerte. Con i campi estivi tornano anche i voucher Tempo Bello dell’amministrazione comunale. Il progetto «Tempo bello 3.0» riguarda infatti i contributi messi a disposizione dal

Comune: per la fascia 12-36 mesi si potrà richiedere da domani

alle 9 sul sito del Comune, mentre per la fascia 3-14 anni, gli interessati potranno collegarsi al link del Comune da giovedì alle 9.

Tra i requisiti di accesso sono segnalati e richiesti: un indicatore

economico equivalente Isee non superiore a 35 mila euro ed

essere residenti nel Comune. I voucher potranno essere impiegati per pagare gli accreditati sul sito. Dall’11 giugno parte EstateLandia al Centro Sportivo Italiano per bambini dai 3 anni in avanti. Ripartono i nuovi centri al San Domenico Village, la casa del Csi.

Il Tennis Giotto ha avviato il conto alla rovescia. Il circolo rinnoverà il servizio dei Summer Camp per bambini da 4 anni da

lunedì 10 giugno, dodici settimane fino a venerdì 6 settembre,

in via Divisione Garibaldi tra tante attività sportive, ludiche, didattiche e creative. Si parte dalle 8.30 con l’accoglienza, la divisione in gruppi

omogenei per età e l’avvio delle attività di tennis, nuoto, inglese

e padel, mentre la conclusione sarà calibrata ai genitori: potranno scegliere di restare fino alle 13 senza pranzo, fino alle 14 con

pranzo o full-time fino nel pomeriggio, alle 17.30.

La programmazione pomeridiana proporrà la formula delle

Giottiadi, alternanza di tornei tra basket, calcetto, bocce, hockey, pallamano e tennis dove bambini e ragazzi potranno vivere una mini-olimpiade per divertirsi. Le preiscrizioni ai Summer

Camp sono già aperte.

I campi estivi tornano pure al centro ippico La Briglia di Pieve

a Maiano con lezioni di equitazione con cavalli e pony, la presenza due volte a settimana di madrelingua inglese, attività didattiche in fattoria, pranzo al sacco e bagni in piscina, per ragazzi di tutte le età.

Campi estivi anche a cavallo, alla Scuderia Pan di Molinelli per

passare ore in allegria con pony e tanti amici, tra prime esperienze in sella e passeggiate nel bosco.