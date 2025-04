Arezzo, 10 aprile 2025 – Lucignano e Marciano della Chiana salutano il Luogotenente Jorge Manuel Di Mevo

Il congedo ufficiale nella sala consiliare del comune di Lucignano con le autorità locali

Un momento carico di emozione e gratitudine si è svolto ieri nella sala consiliare del Comune di Lucignano, dove il Luogotenente Jorge Manuel Di Mevo è stato ufficialmente salutato dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine in occasione del suo congedo dal servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia erano presenti il Comandante del Nucleo Carabinieri di Cortona, Capitano Antonio De Santis, colleghi dell’Arma, la Sindaca di Lucignano Roberta Casini e la Sindaca di Marciano della Chiana Maria De Palma. Le due prime cittadine hanno consegnato al Luogotenente Di Mevo due targhe celebrative, simbolo di un riconoscimento sentito per una carriera condotta con esemplare dedizione.

La Sindaca di Marciano della Chiana, Maria De Palma, ha rivolto parole cariche di stima: "Grazie Comandante Di Mevo! Dal Sindaco, dalla Giunta comunale e da tutta la comunità di Marciano della Chiana, rivolgiamo un sentito ringraziamento al Luogotenente Jorge Manuel Di Mevo, che lascia il servizio attivo dopo aver ricoperto il ruolo di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Marciano. Con professionalità, dedizione e profondo senso del dovere, il Luogotenente Di Mevo ha rappresentato un punto di riferimento per il nostro territorio, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Nel salutarlo, rinnoviamo il nostro grazie a tutte le forze dell’ordine, presidio fondamentale per la vita delle comunità. La collaborazione tra istituzioni, cittadini e Carabinieri è un valore da custodire ogni giorno. Buon nuovo inizio Comandante Di Mevo. Marciano della Chiana le sarà sempre riconoscente."

Anche la Sindaca di Lucignano, Roberta Casini, ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dal Luogotenente sul territorio: "Il Comandante Di Mevo ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. È stato un punto di riferimento per tutti noi, una presenza rassicurante e sempre disponibile, capace di interpretare il ruolo dell’Arma non solo con rigore e professionalità, ma anche con grande umanità. Gli auguriamo il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita, portando con sé la gratitudine di Lucignano."

Il Capitano Antonio De Santis ha voluto rendere omaggio al collega, evidenziandone la statura professionale: "Il Luogotenente Di Mevo ha sempre operato con grande spirito di servizio, mostrando competenza, serietà e un profondo attaccamento all’uniforme. Ha gestito con equilibrio e attenzione contesti complessi, costruendo un rapporto di fiducia con i cittadini e con le istituzioni. È stato un esempio per i colleghi e un punto di riferimento per tutti noi."

La carriera del Luogotenente Di Mevo è iniziata nel 1986 a Napoli, per poi proseguire in diverse sedi italiane, sempre all’insegna dell’operatività e dell’impegno quotidiano. Dal 2020 era alla guida della Stazione Carabinieri di Lucignano, dove ha conquistato la stima dei suoi uomini e dell’intera popolazione.

Nel salutarlo, Lucignano e Marciano della Chiana non hanno voluto solo congedare un Carabiniere, ma ringraziare un uomo che ha saputo interpretare al meglio il valore dell’uniforme: con rispetto, coraggio e umiltà.