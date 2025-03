Arezzo, 27 marzo 2025 – L’olio “Del Giubileo” in omaggio a monsignor Andrea Migliavacca. Il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha fatto visita all’Oleificio Toscano Morettini e, nell’occasione, ha simbolicamente ricevuto in dono la prima bottiglia prodotta con l’olio extra vergine d’oliva ufficiale dell’Anno Santo 2025. L’azienda savinese, infatti, è stata scelta dal Dicastero per l’Evangelizzazione della Città del Vaticano tra i partner dell’evento religioso indetto da Papa Francesco, ottenendo l’incarico di realizzare e distribuire un olio esclusivo su cui è apposto il logo del Giubileo della Speranza a testimonianza della qualità, della sostenibilità e dell’eticità della produzione.

Questo prodotto, ricavato da una selezione delle migliori olive estratte a freddo, sarà ora distribuito con un packaging e con una grafica appositamente studiati per trasmettere lo spirito giubilare, andando a rappresentare un olivo stilizzato che assume la forma di braccia aperte in segno di accoglienza e di giubilo. L’Oleificio Morettini ha così invitato monsignor Migliavacca a far visita all’azienda, per un momento di conoscenza che ha trovato il proprio cuore nella simbolica consegna delle prime bottiglie da parte del titolare Lauro Morettini, insieme ai figli Alberto, Giovanni e Silvia. L’incontro è avvenuto alla presenza anche di fra Tommaso Magnarello e di suor Paola Barbabella, rispettivamente rettore e vicaria del Santuario delle Vertighe dove si trova una delle Porte Sante diffuse nella Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. «Ringrazio la famiglia Morettini - ha commentato il vescovo Migliavacca, - per l’accoglienza, l’ospitalità e il percorso di conoscenza di un prodotto d’eccellenza della nostra terra quale l’olio extra vergine d’oliva che, grazie al lavoro di questa azienda, potrà essere associato a una grande festa della Chiesa Cattolica quale l’anno giubilare».

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per accompagnare monsignor Migliavacca in visita al Museo dell’Olio SuprEvo che è stato inaugurato dall’Oleificio Morettini nel novembre del 2023 con l’obiettivo di divulgare la cultura, la storia e l’eccellenza del settore olivicolo. Questo museo è un unicum nel panorama nazionale per la proposta espositiva tra tante diverse esperienze sensoriali, multimediali e immersive con cui approfondire uno dei più importanti prodotti dell’alimentazione quotidiana: le sale di SuprEvo, infatti, sono progettate per valorizzare la millenaria cultura dell’olio extra vergine d’oliva in tutte le sue declinazioni attraverso un percorso educativo e didattico per ogni età, con tappe allestite anche con antichi attrezzi e con un frantoio dell’800 con macina in pietra che è posto a confronto con il più evoluto frantoio 4.0. La visita è terminata con la degustazione dell’olio “Del Giubileo”, con monsignor Migliavacca che è stato accompagnato in una guida all’assaggio per percepire tutte le caratteristiche di un extra vergine d’oliva. «Il nostro territorio è intriso da una forte spiritualità: siamo felici di poterne esserne testimoni anche con il nostro operato quotidiano - ha ribadito Lauro Morettini. - La presenza sul nostro olio del logo del Giubileo della Speranza è un motivo di soddisfazione e responsabilità che dà continuità a un percorso avviato nel 2016 quando già eravamo stati partner della Santa Sede per la produzione in esclusiva dell’olio del Giubileo della Misericordia. Siamo orgogliosi di poter accompagnare con il nostro olio questo evento di forte valore spirituale, simbolo di speranza e rinnovamento per fedeli di ogni continente. Ringraziamo il vescovo, monsignor Migliavacca, per la grande gioia di questo momento di incontro che ha rappresentato l’occasione per poter simbolicamente donare le prime bottiglie con il nuovo olio “Del Giubileo” e per presentare la nostra attività che, dal 1950, è caratterizzata da un impegno trasversale che spazia dalla produzione alla promozione della cultura collegata al mondo dell’olio e dell’oliva».