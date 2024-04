Livorno festeggia i 130 anni dello storico Mercato Centrale

LIVORNO

Una cerimonia dal sapore antico quella che si è celebrata ieri a Livorno per festeggiare i 130 anni del Mercato Centrale. Un edificio progettato dall’ingegner Angiolo Badaloni che diresse anche la costruzione del Mercato delle Vettovaglie. Al suono della banda cittadina e con la cornice dei figuranti della Livornina, il sindaco Luca Salvetti – insieme al bisnipote Giorgio Costella dell’allora sindaco Niccola Costella presente all’inaugurazione del 1894, al presidente del Consorzio Luigi Sena e all’assessore al commercio Rocco Garufo – ha ricordato l’importanza di questo mercato tra i più belli d’Italia. "Il Mercato delle Vettovaglie è un luogo di relazioni – ha detto il sindaco Salvetti – e in questi cinque anni abbiamo fatto molto per migliorare la qualità del lavoro. Lo inseriremo ancora di più nei circuiti turistici perchè è uno dei mercati più belli d’Europa".

Ed è stato proprio il presidente del Consorzio Mercato delle Vettovaglie ad annunciare che oggi a Firenze si terrà un convegno dove sarà formalizzata la proposta per chiedere che i grandi mercati come quello di Livorno siano riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Una bellezza architettonica, storica, sociale, commerciale e turistica racchiusa in quella chiave che, gelosamente custodita in un cofanetto in rigoroso velluto amaranto, è passata dalle mani del bisnipote dell’allora primo cittadino a quelle di Salvetti. L’aspetto dell’edificio, con un soffitto che sfiora i 35 metri, ricorda altre costruzioni della Bella Epoque con grandi spazi luminosi e finestre in vetro e ferro, fini decorazioni con motivi floreali ed eleganti elementi di derivazione neoclassica che adornano le pareti. Un gioiello, nel cuore del pentagono del Buontalenti, dove ogni mattina le livornesi si recano per fare la spesa a bon prezzo. Qui si trovano prodotti freschi e genuini oltre alla gastronomia tipica della cucina labronica. E sono stati molti i curiosi che ieri hanno voluto ammirare, forse per la prima volta, questo luogo che alla magia dei colori unisce quella dei profumi. Dal salone delle Gabbrigiane, in onore alle donne provenienti dalle periferie per vendere le verdure, a quello del pesce dove si possono acquistare per preparare il piatto forte della città: quel cacciucco con le 5 C che cercano di imitare in tutto il mondo. Buon compleanno Mercato delle Vettovaglie per i tuoi primi 130 anni di vita.

Michela Berti