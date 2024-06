L’Istituto Severini di Cortona incontra bambini ed anziani

Arezzo, 1 giugno 2024 – Le classi 1A e 2A dell’indirizzo per la sanità e l’assistenza sociale, dell’istituto “Luca Signorelli “di Cortona hanno svolto letture animate con i bambini dell’infanzia e gli anziani. Gli alunni della 2A sono stati accolti con entusiasmo dai pazienti e dagli operatori del Centro Diurno “La Primula” di Camucia ed hanno svolto delle letture animate che riportano alla mente scene di vita passata. Un grande lavoro di ricerca che si è concretizzato in 4 incontri svolti nel mese di aprile, durante il quale gli anziani hanno ascoltato storie che avevano come temi la mietitura, la vendemmia e altri momenti di vita, partecipando attivamente con i loro ricordi. Esperienza laboratoriale fatta di letture, canti e balli che ha messo due generazioni a confronto, facendo nascere emozioni e momenti di insegnamento per i nostri ragazzi. Con un piccolo gesto la scuola ha donato attimi di gioia e serenità all’interno della struttura, e l’interazione e il legame che si è instaurato tra i ragazzi e gli anziani è stato tanto incredibile quanto naturale. Esperienza positiva che ha inaugurato una collaborazione tra la struttura socio assistenziale e la nostra scuola, pronta ad affrontare e ad avviare un nuovo progetto, per donare sorrisi alle persone più fragili ed indifese. Nel mese di maggio la 1 A ha accolto, negli ambienti dell’istituto tre scuole dell’infanzia "Bruno Ciari” (Monsigliolo), “Sernini Cucciatti” (Cortona) e “Arcobaleno” di Terontola (Cortona 2). Tre incontri avvenuti in momenti separati per dare la possibilità ai bambini di ogni scuola di vivere il proprio momento magico e di serenità, con la lettura animata di favole utilizzando la tecnica del Kamishibai e attraverso canzoni e balli. Un lavoro che ha impegnato tutti gli alunni della classe per l’intero anno scolastico, dalla costruzione del Kamishibai originale, alla modalità di utilizzo dello strumento, con la realizzazione di tutte le tavole della favola raccontata. Kamishibai è una tecnica di grandi potenzialità educative che rende protagonisti chi racconta e chi ascolta; entrambi diventano parte integrante dello spettacolo. Questo progetto, realizzato con entusiasmo e competenze professionali, dalle insegnanti di metodologie operative Meristella Renzetti e Frescucci Chiara si è concretizzato anche con un altro incontro sicuramente più intenso per i nostri alunni, all’interno della scuola dell’infanzia “I. Scotoni” di Camucia. Entrare all’interno di una struttura per minori, avere la possibilità di svolgere un’attività laboratoriale ha lasciato ad ognuno di loro emozioni ed insegnamenti che andranno a riempire il loro bagaglio personale. Un anno ricco di impegni ma anche di intense sensazioni, che è servito ad instaurare una solida collaborazione con strutture socio assistenziali ed educative del territorio.