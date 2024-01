L’ispirazione nasce tra la bellezza della Valdichiana

Arezzo, 9 gennaio 2024 – Alessandro Grego è un compositore di musica classica/contemporanea tra i più acclamati in Europa ed ha scelto la terra di Foiano della Chiana per vivere e comporre.

Da anni, infatti, risiede a Pozzo della Chiana ed è qui che nascono le sue opere che stanno ricevendo premi e riconoscimenti in tutto il mondo.

Nei mesi scorsi ha vinto il primo premio al prestigioso Concorso Internazionale di Composizione "Arboretum" Krzysztof Penderecki a Radom, nella Polonia centrale.

Con un concerto per violino e orchestra d'archi dal nome "El mar de l’eterno”, il cui titolo è ispirato ad una poesia omonima di Biagio Marin, ha avuto la meglio su 93 partiture provenienti da tutto il mondo e sui finalisti statunitense, tedesco, danese, spagnolo e polacco.

Grego, unico italiano in gara, ha ricevuto anche il premio speciale voluto da Elżbieta Penderecka, vedova del compositore e fondatore del concorso Krzysztof Penderecki. Il concerto è dedicato alla memoria di Edda Serra, critico letterario.

Alessandro Grego nasce a Trieste nel 1969 e studia composizione con Giorgio Gaslini per poi dedicarsi alla musica elettronica con Curtis Roads, successivamente studia musicologia presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona per poi studiare musica presso il Centro Sperimentale Cinematografia di Roma.

Nella sua carriera ha collaborato con il flautista Roberto Fabbriciani, il chitarrista Emanuele Segre i musicisti Guido Arbonelli, Massimiliano Damerini, Filippo Faes, con grandi attori come Arnoldo Foà, Paolo Bonacelli, Marco Paolini, Alessio Boni, Manuela Kustermann scrittori come Mario Rigoni Stern e Francesco Niccolini, lavorando per la tv, il teatro ed il cinema .

Il compositore è stato ricevuto nei giorni scorsi dal Sindaco di Foiano Francesco Sonnati e dall’Assessore alla Cultura Jacopo Franci.

“E’ un onore sapere che un musicista e compositore di tale livello abbia scelto la nostra terra per vivere, dichiara il Sindaco Francesco Sonnati. La Valdichiana ha tutte le caratteristiche per essere una terra elettiva e d’ispirazione.”

“La presenza di un artista come Alessandro Grego, prosegue l’Assessore Jacopo Franci, è molto importante e ci dà anche molti spunti per eventuali e future collaborazioni. Foiano in questi anni ha dimostrato di essere una città con una forte progettualità culturale e con la riapertura del teatro Garibaldi le prospettive sono di nuovi sviluppi che portino la nostra città sempre più al centro dell’interesse turistico della Valdichiana.”

