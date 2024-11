Arezzo, 23 novembre 2024 – L’invisibilità della violenza di genere sulle donne anziane

Il 26 novembre iniziativa Cgil, Spi, Coordinamento Donne Cgil e Spi, Pronto Donna

I Coordinamenti donne Cgil e Spi, insieme alla confederazione, al sindacato pensionati e a Pronto donne affronteranno il tema dell’invisibilità dela violenza di genere sulle donne anziane. E il tema più generale degli “ostacoli al ben-essere femminile”. L’appuntamento è nell’auditorium Buozzi della Cgil in via Monte Cervino ad Arezzo. Dalle 9.30 alle 12 di martedì 26 novembre. Dopo i saluti dei segretari provinciali di Cgil e Spi, Alessandro Tracchi e Giancarlo Gambineri, l’introduzione sarà di Alessandra Nocciolini, responsabile dei Coordinamenti donne. La psicologa Oriana Piangoloni parlerà poi della “Trasformazione possibile” e la responsabile di Pronto Donna, Elisa Serafini della “Specificità della violenza di genere sulle donne over 65. Dopo il dibattito, le conclusioni saranno di Marisa Grilli, responsabile donne dello Spi Toscana. Il convegno sarà coordinato dalla giornalista Enrica Cherici. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci saranno drappi e panchine rosse di fronte alle sedi Cgil di Camucia, Sansepolcro, Bibbiena, Montevarchi, San Giovanni e Terranuova. La sede provinciale di Arezzo, in via Monte Cervino, sarà anche illuminata con una luce rosse.