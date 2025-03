Lettera aperta dell’Anpi del Valdarno

Arezzo, 12 marzo 2025 – Lettera ai Sindaci del Valdarno, alle rappresentanza consiliari dei Comuni del Valdarno, ai Partiti e Movimenti politici del Valdarno e lle Organizzazioni Sindacali e alle loro rappresentanze Sindacali Aziendali, alle Associazioni e Comitati, alle categorie economiche e imprenditoriali da parte dell’Anpi del Valdarno

«25 aprile 2025: Ottantesimo anniversario della Liberazione

Preoccupati dei sempre più diffusi movimenti o forze politiche di ispirazione nazionaliste, razziste o neo-fasciste che si stanno organizzando anche sul nostro territorio, riteniamo fondamentale reagire democraticamente per riaffermare ogni giorno la cultura dei valori della nostra Costituzione.

A tal fine, vorremmo coinvolgere tutte le forze laiche e religiose che si ispirano ai valori fondanti dell’antifascismo e della nostra Costituzione per contribuire a contrastare ogni forma di neo-fascismo, riaffermando i valori democratici e costituzionali.

Soprattutto fra le giovani generazioni vorremmo, che tutti insieme, si continuasse a promuovere il ricordo e la memoria della lotta di liberazione e delle centinaia di vittime del nazi-fascismo che anche la nostra vallata ancora ricorda con tristezza e rispetto.

Il 25 aprile 2025 ricorre l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Riteniamo indispensabile un coinvolgimento e una partecipazione di tutti, in particolare delle Scuole per il recupero della memoria di ciò che questa data, fondamentale per la nostra storia, rappresenta, convinti come siamo che la nostra Repubblica è nata dalla Resistenza e che i principi democratici di libertà, uguaglianza, giustizia sociale, ripudio della guerra, solidarietà affermati nella nostra Costituzione debbano costituire patrimonio irrinunciabile di ogni cittadino/a italiano/a.

In ogni comune del Valdarno, da sempre, si tengono celebrazioni con programmi propri che, considerato l’occasione dell’ottantesimo, come ANPI invitiamo tutte le cittadine ed i cittadini ad essere presenti e Vi invitiamo a consultare e accogliere l’invito delle Amministrazioni comunali, a partecipare e far partecipare i Vostri iscritti e simpatizzanti»

conclude Giuseppe Morandini, Presidente ANPI Valdarno