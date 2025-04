Arezzo, 11 aprile 2025 – L’estate del Tennis Giotto sarà nuovamente all’insegna dei Summer Camp. Il circolo aretino ha presentato il programma dei campi solari che, al via da lunedì 16 giugno, rinnoveranno un importante servizio rivolto alle famiglie con bambini e bambine a partire dai quattro anni di età, andando a proporre ben dieci settimane ricche di proposte sportive, ludiche, didattiche e creative che proseguiranno fino alla ripartenza della scuola. I Summer Camp verranno ospitati dall’impianto polifunzionale di via Divisione Garibaldi e, forti di una formula ormai collaudata, saranno nuovamente caratterizzati da una proposta diversificata per assecondare le specifiche esigenze dei genitori.

I campi solari del Tennis Giotto aggregano ogni anno centinaia di bambini e di ragazzi a cui viene proposta una programmazione quotidiana scandita tra tante diverse attività che saranno tenute da uno staff con circa venti operatori tra maestri federali, tecnici e professionisti di diversi settori. Ogni giornata si aprirà con l’accoglienza alle 8.30 e con la conseguente divisione dei partecipanti in gruppi omogenei a seconda dell’età, procedendo poi con l’avvio delle attività che comprendono tennis, nuoto, inglese e padel. I partecipanti potranno scegliere di restare fino alle 13.00 senza pranzo, fino alle 14.00 con pranzo o full-time fino alle 17.30: la programmazione pomeridiana proseguirà con laboratori creativi nelle ore più calde del giorno e con un’alternanza di tornei tra basket, calcetto, bocce, hockey, pallamano e tennis dove bambini e ragazzi potranno vivere una mini-olimpiade per divertirsi, confrontarsi con i coetanei, stare in movimento e mettersi alla prova tra diverse specialità. Le preiscrizioni sono già aperte per l’intero periodo dal 16 giugno al 5 settembre, con l’unica sosta prevista nella settimana di ferragosto; regolamento e informazioni dei Summer Camp sono disponibili sul sito del Tennis Giotto, mentre per prenotarsi è possibile contattare la segreteria allo 0575/35.75.42.