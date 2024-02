Arezzo, 6 febbraio 2024 – Leonardo Fabbroni è stato confermato alla guida dell'Associazione legno di Confartigianato Imprese Arezzo. “Per me è una grande soddisfazione continuare il lavoro intrapreso fino ad oggi. Grazie alla collaborazione di tutto il direttivo coglieremo le sfide future in un settore che negli ultimi anni ha saputo superare momenti di crisi dovuta ai più disparati fattori esterni”. Tra le importanti novità arrivate dal rinnovo delle cariche c'è la creazione di due associazioni autonome: Arredo che sarà guidata da Renzo Francini e Tappezzeria da Claudio Francesconi.

“L'intento – prosegue il Presidente Fabbroni – è quello di dare maggiore dignità politica e rappresentativa a due settori che incrociano i propri interessi, ma che molto spesso si trovano a dover affrontare problematiche più specifiche. Prodotti e richieste da parte dei consumatori stanno portando allo sviluppo di modelli di business diversi ed è per questo motivo che abbiamo trovato necessario sviluppare due settori differenti. Un aspetto però è di fondamentale importanza per tutte le categorie: l'impegno nel proporre modelli di formazione che siano in grado di intercettare nuova manodopera. Assistiamo negli ultimi mesi alla chiusura di importanti indirizzi scolastici a dimostrazione che probabilmente sia necessario fare di più per incentivate le nuove generazioni ad investire su settori dalle grandi potenzialità” conclude Leonardo Fabbroni

Tra gli obiettivi di Confartigianato imprese Arezzo c'è quello di mettere in relazione le varie competenze dei settori che afferiscono all'associazione di categoria. Tra le varie iniziative che in tal senso verranno promosse nei prossimi mesi c'è quella che interessa Confartigianato Legno Arredo e il Digital Innovation Hub. In agenda un evento dal titolo “Realtà aumentata, realtà mixata. Gli strumenti digitali per le imprese del comparto legno arredo”. L’iniziativa si terrà giovedì 8 Febbraio 2024 alle ore 17.00 presso la sede provinciale di Via Tiziano. La finalità è quella di proiettare le imprese del comparto verso una nuova metodologia di lavoro, finalizzata ad agevolare la fase di progettazione e quella del rapporto con la clientela nella fase di acquisto.

L’evento vede la partecipazione e la consulenza del manager phigital hub di Wurth Italia, Mauro Poggiali. Interverranno: Leonardo Fabbroni (Presidente regionale di Confartigianato Legno Arredo), Giacomo Cariulo (Presidente provinciale Confartigianato Comunicazione). L’incontro e patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri (previsti per questi ultimi 3 crediti validi per la formazione continua).

Ecco la composizione dei nuovi Direttivi di categoria:

Confartigianato Legno. Presidente, Leonardo Fabbroni, Vice-Presidente: Barbara Polvanesi, consiglieri: Tommaso Fabbroni, Massimiliano Paoli

Confartigianato Arredo. Presidente Renzo Francini, Vice-Presidente Matteo Toccafondi, consiglieri: Maurizio Checcacci, Claudia Organelli.

Confartigianato Tappezzeria. Presidente Claudio Francesconi, Vice Presidente: Federico Landini